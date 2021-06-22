От соленых к сладким: рецепты сырников для всей семьи на любой вкус

Сырники – блюдо из творога с добавлением изюма, банана, кураги или просто с сахаром. Кроме сладких сырников их также готовят солеными: с укропом или паприкой. Мы подготовили для вас рецепты вкусных сырников на любой вкус.
Соленые сырники
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- Время: 35 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 255 ккал
Сырники с укропом / Фото Рудь
– 500 г творога;
– 2 яйца;
– 2 ст. л манной крупы;
– 2 ст. л пшеничной муки;
– 1 ч. л соли;
– 30 г укропа;
– масло для жарки.
- В глубокой миске соедините яйца и соль. Тщательно взбейте массу венчиком или вилкой до однородного состояния.
- Добавьте к яичной массе сыр и перемешайте.
- Добавьте к сыру муку, манку и хорошо перемешайте массу.
- Свежий укроп нарежьте мелко ножом и соедините с творожной массой. Перемешайте до однородной консистенции.
- Поставьте сковороду с маслом на огонь и разогрейте.
- Сформируйте из сырной массы шарики, немного приплюсните их и обжарьте на масле.
- Готовые сырники подавайте к столу со сметаной. Приятного аппетита!
Сладкие сырники с изюмом
- Время: 30 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 280 ккал
Домашние сырники / Фото Вкусно
– 500 г творога;
– 1 ст. л ванильного сахара;
– изюм на ваш вкус;
– 5 ст. л муки;
– масло для обжаривания;
– 200 г сахара;
– 2 яйца;
– щепотка соли.
- В глубокую миску выложите творог и хорошо его разомните вилкой. Добавьте к сыру соль и сахар, хорошо перемешайте.
- Выбейте яйца и еще раз перемешайте до однородной массы.
- К творожной массе добавьте просеянную муку. Если у вас очень жирный творог, то муки может понадобиться больше. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы сырники держали форму.
- Запарьте изюм водой, оставьте на 5 минут настояться и сцедите жидкость. Соедините изюм с тестом на сырники.
- Добавьте ванильный сахар и еще раз тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжаривайте на ней сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
- Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сладкие сырники можно подавать с вареньем, сметаной, сахарной пудрой или фруктами.
Сырники с бананом
- Время: 30 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 180 ккал
Сырники с бананом / Фото Точка нет
– 300 г творога;
– 1 банан;
– ванильный сахар;
– 4 ст. л муки;
– кокосовое масло для обжаривания.
- Выложите творог в миску и хорошо разомните вилкой или перебейте ручным блендером.
- Банан натрите на крупной терке и добавьте к творогу, тщательно перемешайте массу.
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- К готовой творожной массе добавьте просеянную муку и ваниль. Еще раз тщательно перемешайте.
- Присыпьте доску мукой и сформуйте небольшие шарики из творога. Прижмите их рукой, чтобы образовалась классическая плоская форма сырника. Посыпьте сырники мукой с обеих сторон.
- Разогрейте сковородку и добавьте кокосовое масло. На разогретой сковороде жарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки 4 – 5 минут.
- Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!
Сырники без пшеничной муки
- Время: 40 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 213 ккал
Сладкие сырники / Фото Прекрасные рецепты
– 370 г творога;
– 1 яйцо;
– 3 ч. л сахара,
– 1 ч. л ванильного сахара;
– 3 ст. л манки.
Для панировки:
– 4 ст. л рисовой муки;
– 2 ст. л крахмала.
- Разомните творог вилкой или перебейте блендером до однородной массы без комочков.
- Добавьте к сыру яйцо и сахар – перемешайте.
- Высыпьте к творожной массе манку и ванильный сахар, перемешайте тесто на сырники и оставьте отдохнуть на 15 минут.
- Для панировки смешайте рисовую муку и крахмал. Если у вас нет рисовой муки – используйте манку, панировочные сухари, или вообще откажитесь от нее.
- Выложите творожную массу в смесь муки и крахмала. Обваляйте в ней сыр формируя колбаску.
- Нарежьте колбасу из сыра на равные кусочки и сформируйте сырники.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сырники с обеих сторон до готовности.
- Подавайте сырники к столу горячими. Приятного аппетита!
Сырники в духовке
- Время: 45 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 230 ккал
Сырники в духовке / Фото Буквы
– 400 г творога;
– 1 ч. л ванильного сахара;
– 1 ст. л крахмала;
– 100 г изюма;
– 70 г грецких орехов;
– 100 г муки;
– 2 яйца.
- Обжарьте орехи на сухой сковороде и еще горячими измельчите ножом.
- Перебейте сыр в блендере до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Взбейте миксером яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте к творожной массе. Всыпьте к сыру орехи и изюм – тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте в тесто крахмал и муку и еще раз перемешайте.
- Противень, на котором вы будете выпекать сырники, застелите пергаментом и выложите сформированные сырные шарики. Каждый шарик прижимаем сверху, тем самым делая сырники привычной плоской формы.
- Обратите внимание, что сырники мукой мы не уже не посыпаем.
- Выпекайте сырники в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!