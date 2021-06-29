Заготовки на зиму: вкусные варенья из черешни на любой вкус

На рынках и полках супермаркетов уже много сочных и ароматных черешен. Яркая и сладкая ягода полюбилась нам уже давно, а чтобы пробовать ее целый год, мы советуем вам сделать небольшие закрутки на зиму.

Мы подготовили для вас рецепты вкусных закруток на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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А добавлять консервированные ягоды можно как к чаю или в бутерброды с хлебом, так и к выпечке или десертам. Если вы любите лакомиться черешней зимой, но не хотите консервировать ее – заморозьте в пищевых контейнерах в морозилке.

Рецепт варенья из черешни без косточек

Время : 24 часа

: 24 часа Порции: 2



Варенье из черешни / Фото Рецепты Патте

Подготовьте для консервации сухую и чистую кастрюлю. Насыпьте в нее сахара и влейте воды. Выньте все косточки из черешни. Доведите до кипения и сварите сироп. Когда весь сахар растворится, добавьте черешню. После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимите его с плиты и дайте настояться двенадцать часов при комнатной температуре. По истечении времени снова поставьте на огонь варенье, доведите до кипения, а затем охладите до комнатной температуры. Сделайте так еще 3 – 5 раз пока не получите желаемой консистенции. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте их. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Варенье из черешни и лимона

Время: 48 часов

48 часов Порции: 2 – 3

– 200 мл воды;– 1 кг сахара;– 1 кг черешни.



Варенье из черешни / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 250 мл воды;

– 1 кг сахара;

– 1 кг черешни (красной или белой);

– 1 лимон;

– 100 мл коньяка.

Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите косточки. Положите черешни в миску и сбрызните их коньяком. Оставьте настаиваться черешне более 60 минут. В кастрюле соедините сахар и воду и сварите сироп. В кипящий сироп добавьте ягоды, проварите 1 минуту и затем снимите с огня. Оставьте на 24 часа настаиваться при комнатной температуре. Поставьте варенье на огонь и доведите его до кипения. Нарежьте ломтиками лимон, добавьте к черешне и варите около 5 минут. Снова оставьте настаиваться на 24 часа. Снова отправьте варенье на огонь и проварите 15 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Варенье из черешни с косточкой "5 минутка"

Время: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 2 – 3



Варенье из черешни / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 800 г сахара;

– 2 кг черешни.

Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите хвостики. Положите черешни в миску и перемешайте с сахаром. Когда черешня пустит сок, отправьте ее на огонь и доведите до кипения. После закипания варите черешню еще 5 минут периодически помешивая ложкой. Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть. Снова поставьте варенье на небольшой огонь и доведите до кипения – варите еще 5 минут. Повторите этот процесс еще раз. После третьей варки разлейте варенье из черешни в стерилизованные банки. Переверните банки, поставьте в теплое место и дайте им полностью остыть. Приятного аппетита!

Варенье из черешни и грецким орехом

Время: 24 часа

24 часа Порции: 2 – 3



Варенье из черешни / Фото Кухар

Ингредиенты:

– 1 кг сахара;

– 100 мл лимонного сока;

– 200 г грецких орехов;

– 1 кг черешни.