Мы подготовили для вас рецепты вкусных закруток на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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А добавлять консервированные ягоды можно как к чаю или в бутерброды с хлебом, так и к выпечке или десертам. Если вы любите лакомиться черешней зимой, но не хотите консервировать ее – заморозьте в пищевых контейнерах в морозилке.

Рецепт варенья из черешни без косточек

  • Время: 24 часа
  • Порции: 2


Варенье из черешни / Фото Рецепты Патте

  1. Подготовьте для консервации сухую и чистую кастрюлю. Насыпьте в нее сахара и влейте воды.
  2. Выньте все косточки из черешни.
  3. Доведите до кипения и сварите сироп.
  4. Когда весь сахар растворится, добавьте черешню.
  5. После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимите его с плиты и дайте настояться двенадцать часов при комнатной температуре.
  6. По истечении времени снова поставьте на огонь варенье, доведите до кипения, а затем охладите до комнатной температуры.
  7. Сделайте так еще 3 – 5 раз пока не получите желаемой консистенции.
  8. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте их. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  9. Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Варенье из черешни и лимона

  • Время: 48 часов
  • Порции: 2 – 3


Варенье из черешни / Фото Гастроном

  1. Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите косточки. Положите черешни в миску и сбрызните их коньяком. Оставьте настаиваться черешне более 60 минут.
  2. В кастрюле соедините сахар и воду и сварите сироп. В кипящий сироп добавьте ягоды, проварите 1 минуту и затем снимите с огня. Оставьте на 24 часа настаиваться при комнатной температуре.
  3. Поставьте варенье на огонь и доведите его до кипения.
  4. Нарежьте ломтиками лимон, добавьте к черешне и варите около 5 минут. Снова оставьте настаиваться на 24 часа.
  5. Снова отправьте варенье на огонь и проварите 15 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
  6. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  7. Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Варенье из черешни с косточкой "5 минутка"

  • Время: 4 – 5 часов
  • Порции: 2 – 3


Варенье из черешни / Фото 1000 меню

  1. Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите хвостики. Положите черешни в миску и перемешайте с сахаром.
  2. Когда черешня пустит сок, отправьте ее на огонь и доведите до кипения.
  3. После закипания варите черешню еще 5 минут периодически помешивая ложкой.
  4. Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть.
  5. Снова поставьте варенье на небольшой огонь и доведите до кипения – варите еще 5 минут. Повторите этот процесс еще раз.
  6. После третьей варки разлейте варенье из черешни в стерилизованные банки. Переверните банки, поставьте в теплое место и дайте им полностью остыть. Приятного аппетита!

Варенье из черешни и грецким орехом

  • Время: 24 часа
  • Порции: 2 – 3


Варенье из черешни / Фото Кухар

  1. Тщательно почистите орехи, просушите их на сухой сковородке и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Черешни без косточек начините орешками.
  3. Выложите ягоды в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром. Через 10 часов отправьте кастрюлю с ягодами на плиту и доведите до кипения. Охладите варенье и снова доведите до кипения.
  4. Не забывайте во время варки варенья снимать пену и легонько помешивать ложкой ягоды.
  5. Добавьте лимонный сок в варенье.
  6. Разлейте варенье из черешни и грецкого ореха по стерилизованным банкам и закройте крышками.
  7. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  8. Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!