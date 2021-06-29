Мы подготовили для вас рецепты вкусных закруток на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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А добавлять консервированные ягоды можно как к чаю или в бутерброды с хлебом, так и к выпечке или десертам. Если вы любите лакомиться черешней зимой, но не хотите консервировать ее – заморозьте в пищевых контейнерах в морозилке.
Рецепт варенья из черешни без косточек
- Время: 24 часа
- Порции: 2
Варенье из черешни / Фото Рецепты Патте
- Подготовьте для консервации сухую и чистую кастрюлю. Насыпьте в нее сахара и влейте воды.
- Выньте все косточки из черешни.
- Доведите до кипения и сварите сироп.
- Когда весь сахар растворится, добавьте черешню.
- После того как варенье из черешни закипит, сразу же снимите его с плиты и дайте настояться двенадцать часов при комнатной температуре.
- По истечении времени снова поставьте на огонь варенье, доведите до кипения, а затем охладите до комнатной температуры.
- Сделайте так еще 3 – 5 раз пока не получите желаемой консистенции.
- Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте их. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Варенье из черешни и лимона
- Время: 48 часов
- Порции: 2 – 3
Варенье из черешни / Фото Гастроном
- Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите косточки. Положите черешни в миску и сбрызните их коньяком. Оставьте настаиваться черешне более 60 минут.
- В кастрюле соедините сахар и воду и сварите сироп. В кипящий сироп добавьте ягоды, проварите 1 минуту и затем снимите с огня. Оставьте на 24 часа настаиваться при комнатной температуре.
- Поставьте варенье на огонь и доведите его до кипения.
- Нарежьте ломтиками лимон, добавьте к черешне и варите около 5 минут. Снова оставьте настаиваться на 24 часа.
- Снова отправьте варенье на огонь и проварите 15 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
- Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Варенье из черешни с косточкой "5 минутка"
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 2 – 3
Варенье из черешни / Фото 1000 меню
- Вымойте и просушите ягоды на бумажном полотенце, удалите хвостики. Положите черешни в миску и перемешайте с сахаром.
- Когда черешня пустит сок, отправьте ее на огонь и доведите до кипения.
- После закипания варите черешню еще 5 минут периодически помешивая ложкой.
- Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть.
- Снова поставьте варенье на небольшой огонь и доведите до кипения – варите еще 5 минут. Повторите этот процесс еще раз.
- После третьей варки разлейте варенье из черешни в стерилизованные банки. Переверните банки, поставьте в теплое место и дайте им полностью остыть. Приятного аппетита!
Варенье из черешни и грецким орехом
- Время: 24 часа
- Порции: 2 – 3
Варенье из черешни / Фото Кухар
- Тщательно почистите орехи, просушите их на сухой сковородке и нарежьте небольшими кусочками.
- Черешни без косточек начините орешками.
- Выложите ягоды в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром. Через 10 часов отправьте кастрюлю с ягодами на плиту и доведите до кипения. Охладите варенье и снова доведите до кипения.
- Не забывайте во время варки варенья снимать пену и легонько помешивать ложкой ягоды.
- Добавьте лимонный сок в варенье.
- Разлейте варенье из черешни и грецкого ореха по стерилизованным банкам и закройте крышками.
- Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Охлажденное варенье из черешен храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!