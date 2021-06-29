Ми підготували для вас рецепти смачних закруток на зиму, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома.

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А додавати консервовані ягоди можна як до чаю чи канапки з хлібом, так ідо випічки чи десертів. Якщо ви любите смакувати черешнею взимку, але не хочете консервувати її – заморозьте у харчових контейнерах в морозилці.

Рецепт варення з черешні без кісточок

  • Час: 24 години
  • Порції:


Варення з черешні / Фото Рецепти Патте

  1. Підготуйте для консервації суху та чисту каструлю. Насипте в неї цукру та влийте води.
  2. Вийміть всі кісточки з черешні.
  3. Доведіть до кипіння та заваріть сироп.
  4. Коли весь цукор розчиниться додайте черешню.
  5. Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити та дайте настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.
  6. Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.
  7. Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажаної консистенції.
  8. Готове варення розлийте в стерилізовані банки та закрийте їх. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  9. Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!

Варення з черешні та лимона

  • Час: 48 годин
  • Порції: 2 – 3


Варення з черешні / Фото Гастроном

  1. Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися черешні понад 60 хвилин.
  2. У каструлі з'єднайте цукор та воду і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залишіть на 24 години настоюватися при кімнатній температурі.
  3. Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння.
  4. Наріжте скибочками лимон, додайте до черешень і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.
  5. Знову відправте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Розлийте по стерилізованих банках і закрийте кришками.
  6. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  7. Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!

Варення з черешні з кісточкою "5 хвилинка"

  • Час: 4 – 5 годин
  • Порції: 2 – 3


Варення з черешні / Фото 1000 меню

  1. Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть хвостики. Покладіть черешні в миску та перемішайте з цукром.
  2. Коли черешня пустить сік відправте її на вогонь та доведіть до кипіння.
  3. Після закипання варіть черешню ще 5 хвилин періодично помішуючи ложкою.
  4. Зніміть варення з вогню та дайте йому повністю охолонути.
  5. Знову поставте варення на невеликий вогонь та доведіть до кипіння  – варіть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз.
  6. Після третього варіння розлийте варення з черешні по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте їм повністю охолонути. Смачного!

Варення з черешні та волоським горіхом

  • Час: 24 години
  • Порції: 2 – 3


Варення з черешні / Фото Кухар

  1. Ретельно почистіть горіхи. просушіть їх на сухій сковорідці та наріжте невеликими шматочками.
  2. Черешні без кісточок начиніть горішками.
  3. Викладіть ягоди в каструлю шарами, пересипаючи цукром. Через 10 годин відправте каструлю з ягодами на плиту та доведіть до кипіння. Охолодіть варення та знову доведіть до кипіння.
  4. Не забувайте під час варки варення знімати піну та легенько помішувати ложкою ягоди.
  5. Додайте лимонний сік до варення.
  6. Розлийте варення з черешні та волоського горіха по стерилізованих банках і закрийте кришками. 
  7. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  8. Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!