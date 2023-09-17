Побалуйте именинницу сладким подарком: рецепты выпечки на Веры, Надежды, Любви и Софии
17 сентября 2023, 08:34Читати новину українською
Сегодня, 17 сентября, отмечается великий религиозный праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Чтобы вкусно поздравить знакомых именинниц – подарите им сладкий подарок.
24 канал подготовил два рецепта вкусных и аппетитный вариант домашней выпечки, которую вы с легкостью можете приготовить на дому. Такие сладкие подарки всегда греют не только глаз, но сердце родного человека.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Рецепт лаймового пирога
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 200 граммов песочного печенья;
– 20 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сгущенки;
– 100 граммов яиц;
– 100 граммов крем-сыра;
– 60 граммов лаймового фреша;
– цедра 2 лаймов
Для меренги:
– 60 граммов белка;
– 40 граммов сахара;
– 40 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Перебиваем песочное печенье блендером в крошку и соединяем с растопленным сливочным маслом. Из полученной массы формируем основание для пирога и утрамбовываем его в кольцо диаметром 20 сантиметров.
- Для начинки смешиваем сгущенку, крем-сыр и яйца в однородную массу.
- Соединяем цедру лайма и фреш, доводим до пара в микроволновке. Оставляем на 15 минут.
Лаймовый тарт / Фото The sweet occasion
- Процеживаем сок от цедры, вливаем его в начинку. Разогреваем духовку с конвекцией до 170 градусов. Заливаем начинку на основание и отправляем выпекаться на 25 минут.
- Готовый лаймовый пирог оставляем охлаждаться, затем отправляем его в холодильник на 3 – 4 часа.
- Для приготовления швейцарской меренги смешиваем все ингредиенты в чаше комбайна, отправляем ее на паровую баню и прогреваем смесь до 50 – 55 градусов при постоянном помешивании.
- Взбиваем белковую смесь на больших оборотах к стойким пикам.
- Украсьте лаймовый пирог меренгой и свежими ягодами.
Рецепт торта "Наполеон"
- Время: 14 часов
- Порции: 8
– 200 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– 200 граммов сметаны;
– 50 граммов яиц;
– 7 граммов соды;
– 1 грамм соли.
Ингредиенты для заварного крема:
– 1100 граммов молока;
– 160 граммов желтков;
– 50 граммов муки;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахара (до желтков);
– 150 граммов сахара;
– ванильный сахар.
Ингредиенты для декора:
– 100 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Для приготовления теста соединяем холодную сметану с содой, добавляем в смесь яйцо и кусочки холодного сливочного масла. Высыпаем в массу муку с солью и быстро замешиваем эластичное тесто – оно не должно нагреться.
- Разделяем готовое тесто на 15 равных частей, выкладываем их на тарелку и накрываем пищевой пленкой. Отправляем тесто охлаждаться в холодильник на два часа.
Торт Наполеон / Фото Kitchen cookbook
- Для приготовления заварного крема соединяем желтки с первой частью сахара, кукурузным крахмалом и мукой. Тщательно вымешиваем смесь до однородной смеси.
- Вливаем в массу ½ молока и отставляем отдохнуть.
- Оставшееся молоко ставим на средний огонь, добавляем ванильный сахар и доводим до кипения.
- В отдельную кастрюлю высыпаем вторую часть сахара, ставим на огонь и топим до формирования карамели – темно-коричневого цвета. Тоненькой струйкой вливаем карамель в горячее молоко и сразу вымешиваем смесь. Ставим кастрюлю на огонь и прогреваем до полного растопки карамели.
- Вливаем яичную массу в кастрюлю с молоком и карамелью и активно вымешиваем крем венчиком – завариваем его. Как только крем начнет кипеть, достаточно нескольких пузырьков, варите его 1 – 2 минуты, активно помешивая, чтобы он не пошел комочками.
- Снимите крем с плиты, добавляете куски холодного сливочного масла и тщательно вымешайте массу. Накройте заварной крем пищевой пленкой в контакт и оставьте охлаждать в холодильнике в течение часа.
- Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте каждый кусок занозой подсыпая сахарную пудру вместо муки. Выпекайте лепешки при температуре 180 градусов 5 – 7 минут до золотистого цвета.
- Пока выпеченный корж еще горячий, вырежьте по форме диаметром 22 сантиметров круга, остатки теста не выбрасывайте – их мы используем для декора торта.
- Крем достаем из холодильника, взбиваем ручным блендером или венчиком до гладкости и перемазываем им лепешки для торта "Наполеон".
- На перемазку одного лепешка примерно требуется 3 столовые ложки заварного крема.
- Оставшееся тесто от формирования коржей мелко измельчите ножом. Присыпьте крошкой готовый торт сверху и отправляем в холодильник на 10 – 12 часов.
- Достаньте торт из формы, присыпьте крошкой края.
Приятного аппетита!