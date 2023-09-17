24 канал підготував два рецепти смачних та апетитний варіант домашньої випічки, яку ви з легкістю можете приготувати вдома. Такі солодкі подарунки завжди гріють не тільки око, а й серце рідної людини.
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Рецепт лаймового пирога
- Час: 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- Перебиваємо пісочне печиво блендером в крихту та з'єднуємо з розтопленим вершковим маслом. З отриманої маси формуємо основу для пирога та втрамбовуємо її в кільце діаметром 20 сантиметрів.
- Для начинки змішуємо згущене молоко, крем-сир та яйця в однорідну масу.
- З'єднуємо цедру лайма та фреш, доводимо до пари в мікрохвильовці. Залишаємо на 15 хвилин.
Лаймовий тарт / Фото The sweet occasion
- Проціджуємо сік від цедри, вливаємо його до начинки. Розігріваємо духовку з конвекцією до 170 градусів. Заливаємо начинку на основу та відправляємо випікатись на 25 хвилин.
- Готовий лаймовий пиріг залишаємо охолоджуватись, далі відправляємо його в холодильник на 3 – 4 години.
- Для приготування швейцарської меренги змішуємо всі інгредієнти в чаші комбайна, відправляємо її на парову бані та прогріваємо суміш до 50 – 55 градусів при постійному помішуванні.
- Збиваємо білкову суміш на великих обертах до стійких піків.
- Задекоруйте лаймовий пиріг меренгою та свіжими ягодами.
Рецепт торта "Наполеон"
- Час: 14 годин
- Порції: 8
Приготування:
- Для приготування тіста з'єднуємо холодну сметану з содою, додаємо до суміші яйце та шматочки холодного вершкового масла. Висипаємо до маси борошно з сіллю та швидко замішуємо еластичне тісто – воно не має нагрітися.
- Розділяємо готове тісто на 15 рівних частин, викладаємо їх на тарілку та накриваємо харчовою плівкою. Відправляємо тісто охолоджуватись в холодильник на дві години.
Торт Наполеон / Фото Kitchen cookbook
- Для приготування заварного крему з'єднуємо жовтки з першою частиною цукру, кукурудзяним крохмалем та борошном. Ретельно вимішуємо суміш до однорідної консистенції.
- Вливаємо до маси ½ молока та відставляємо відпочити.
- Молоко, що залишилося ставимо на середній вогонь, додаємо ванільний цукор та доводимо до кипіння.
- У окрему каструлю висипаємо другу частину цукру, ставимо її на вогонь та топимо до формування карамелі – темно-коричневого кольору. Тоненькою цівкою вливаємо карамель в гаряче молоко й одразу вимішуємо суміш. Ставимо каструлю на вогонь та прогріваємо до повного розтоплення карамелі.
- Вливаємо яєчну масу в каструлю з молоком та карамеллю й активно вимішуємо крем вінчиком – заварюємо його. Як тільки крем почне кипіти, достатньо кількох бульбашок, варіть його 1 – 2 хвилини активно помішуючи, щоб він не пішов грудочками.
- Зніміть з плити крем, додаєте шматки холодного вершкового масла та ретельно вимішайте масу. Накрийте заварний крем харчовою плівкою в контакт та залишіть охолоджувати в холодильнику протягом години.
- Дістаньте охолоджене тісто з холодильника, розкачуйте кожен шматок скалкою підсипаючи цукрову пудру замість борошна. Випікайте коржі при температурі 180 градусів 5 – 7 хвилин до золотистого кольору.
- Доки випечений корж ще гарячий, виріжте формою діаметром 22 сантиметрів коло, рештки тіста не викидайте – їх ми використаємо для декору торта.
- Крем дістаємо з холодильника, збиваємо ручним блендером або вінчиком до гладкості та перемащуємо ним коржі для торта "Наполеон".
- На перемащення одного коржа приблизно потрібно 3 столові ложки заварного крему.
- Тісто, що залишилось від формування коржів дрібно подрібніть ножем. Присипте крихтою готовий торт зверху та відправляємо його в холодильник на 10 – 12 годин.
- Дістаньте торт з форми, присипте крихтою краї.
Смачного!