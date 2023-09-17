24 канал підготував два рецепти смачних та апетитний варіант домашньої випічки, яку ви з легкістю можете приготувати вдома. Такі солодкі подарунки завжди гріють не тільки око, а й серце рідної людини.

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Рецепт лаймового пирога

Час: 4 години

4 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива;

– 20 грамів вершкового масла;

– 200 грамів згущеного молока;

– 100 грамів яєць;

– 100 грамів крем-сиру;

– 60 грамів лаймового фрешу;

– цедра 2 лаймів

Для меренги:

– 60 грамів білка;

– 40 грамів цукру;

– 40 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Перебиваємо пісочне печиво блендером в крихту та з'єднуємо з розтопленим вершковим маслом. З отриманої маси формуємо основу для пирога та втрамбовуємо її в кільце діаметром 20 сантиметрів.

Для начинки змішуємо згущене молоко, крем-сир та яйця в однорідну масу.

З'єднуємо цедру лайма та фреш, доводимо до пари в мікрохвильовці. Залишаємо на 15 хвилин.



Лаймовий тарт / Фото The sweet occasion

Проціджуємо сік від цедри, вливаємо його до начинки. Розігріваємо духовку з конвекцією до 170 градусів. Заливаємо начинку на основу та відправляємо випікатись на 25 хвилин.

Готовий лаймовий пиріг залишаємо охолоджуватись, далі відправляємо його в холодильник на 3 – 4 години.

Для приготування швейцарської меренги змішуємо всі інгредієнти в чаші комбайна, відправляємо її на парову бані та прогріваємо суміш до 50 – 55 градусів при постійному помішуванні.

Збиваємо білкову суміш на великих обертах до стійких піків.

Задекоруйте лаймовий пиріг меренгою та свіжими ягодами.

Рецепт торта "Наполеон"

Час: 14 годин

14 годин Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів сметани;

– 50 грамів яєць;

– 7 грамів соди;

– 1 грамів солі.

Інгредієнти для заварного крему:

– 1100 грамів молока;

– 160 грамів жовтків;

– 50 грамів борошна;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру (до жовтків);

– 150 грамів цукру;

– ванільний цукор.

Інгредієнти для декору:

– 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Для приготування тіста з'єднуємо холодну сметану з содою, додаємо до суміші яйце та шматочки холодного вершкового масла. Висипаємо до маси борошно з сіллю та швидко замішуємо еластичне тісто – воно не має нагрітися.

Розділяємо готове тісто на 15 рівних частин, викладаємо їх на тарілку та накриваємо харчовою плівкою. Відправляємо тісто охолоджуватись в холодильник на дві години.



Торт Наполеон / Фото Kitchen cookbook

Для приготування заварного крему з'єднуємо жовтки з першою частиною цукру, кукурудзяним крохмалем та борошном. Ретельно вимішуємо суміш до однорідної консистенції.

Вливаємо до маси ½ молока та відставляємо відпочити.

Молоко, що залишилося ставимо на середній вогонь, додаємо ванільний цукор та доводимо до кипіння.

У окрему каструлю висипаємо другу частину цукру, ставимо її на вогонь та топимо до формування карамелі – темно-коричневого кольору. Тоненькою цівкою вливаємо карамель в гаряче молоко й одразу вимішуємо суміш. Ставимо каструлю на вогонь та прогріваємо до повного розтоплення карамелі.

Вливаємо яєчну масу в каструлю з молоком та карамеллю й активно вимішуємо крем вінчиком – заварюємо його. Як тільки крем почне кипіти, достатньо кількох бульбашок, варіть його 1 – 2 хвилини активно помішуючи, щоб він не пішов грудочками.

Зніміть з плити крем, додаєте шматки холодного вершкового масла та ретельно вимішайте масу. Накрийте заварний крем харчовою плівкою в контакт та залишіть охолоджувати в холодильнику протягом години.

Дістаньте охолоджене тісто з холодильника, розкачуйте кожен шматок скалкою підсипаючи цукрову пудру замість борошна. Випікайте коржі при температурі 180 градусів 5 – 7 хвилин до золотистого кольору.

Доки випечений корж ще гарячий, виріжте формою діаметром 22 сантиметрів коло, рештки тіста не викидайте – їх ми використаємо для декору торта.

Крем дістаємо з холодильника, збиваємо ручним блендером або вінчиком до гладкості та перемащуємо ним коржі для торта "Наполеон".

На перемащення одного коржа приблизно потрібно 3 столові ложки заварного крему.

Тісто, що залишилось від формування коржів дрібно подрібніть ножем. Присипте крихтою готовий торт зверху та відправляємо його в холодильник на 10 – 12 годин.

Дістаньте торт з форми, присипте крихтою краї.

Смачного!