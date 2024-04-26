С крабсбургером и избушкой-ананасом: в Сан-Паулу открыли ресторан "Губка Боб Квадратные Штаны"

Мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны" от Nickelodeon получил тематический ресторан в бразильском Сан-Паулу. Первый официальный отдельный ресторан популярной франшизы называется Bob Esponja - Burguer & Restaurante.

Двери заведения открыли в апреле. Там разместили фаст-фуд, заведение с изысканными блюдами, детские зоны и магазин.

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Хорошая новость для фанатов Губки Боба

Заведение площадью более 1 000 квадратных метров рассчитано на 254 посетителей. Он будет иметь несколько тематических зон, в частности:

четыре зоны питания,

одну торговую зону;

две детские зоны, которые перенесут посетителей в мир Губки Боба Квадратные Штаны и его друзей.

Об этом сообщила компания Nickelodeon, принадлежащая Paramount Global. Компания сотрудничает с компанией Fan&Food, которая является партнером в создании заведения.

На первом этаже объекта расположили гамбургерный ресторан на 144 посадочных места с дизайнерскими декорациями, которые позволят посетителям почувствовать себя жителями Бикини Боттом.

Лаунж-бар Flying Dutchman's Lounge на втором этаже будет иметь 40 мест, где фанаты смогут насладиться уникальными моментами внутри корабля-призрака Летучего Голландца,

– рассказали в компании.

В Бразилии появилось заведение по мотивам "Губки Боба Квадратные Штаны" / Фото Nickelodeon

Также на втором этаже расположили SpongeBob House – первый и единственный в мире ресторан на 70 мест, посвященный Губке Бобу Квадратные Штаны. Посетители смогут насладиться специальным меню, созданным известным шеф-поваром Хевеном Делхеем.

В заведении также есть магазин Губки Боба и два детских пространства, одно из которых – Casa da Sandy, который расположили на антресолях.

"Там дети смогут окунуться во вселенную Песочных щечек, или Песочных Бочечек, как этот персонаж известен в Бразилии" – отметили партнеры.

Ресторан стал частью подразделения Paramount Location-Based Entertainment & Experiences, который воплощает истории и франшизы Paramount в жизнь в тематических парках, отелях и курортах, аквапарках и тому подобное. Подразделение уже управляет более 50 ресторанами.