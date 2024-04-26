Двері закладу відкрили у квітні. Там розмістили фаст-фуд, заклад з вишуканими стравами, дитячі зони та магазин.
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Гарна новина для фанатів Губки Боба
Заклад площею понад 1 000 квадратних метрів розрахований на 254 відвідувачів. Він матиме кілька тематичних зон, зокрема:
- чотири зони харчування,
- одну торгову зону;
- дві дитячі зони, які перенесуть відвідувачів у світ Губки Боба Квадратні Штани та його друзів.
Про це повідомила компанія Nickelodeon, що належить Paramount Global. Компанія співпрацює з компанією Fan&Food, яка є партнером у створенні закладу.
На першому поверсі об'єкта розташували гамбургерний ресторан на 144 посадкові місця з дизайнерськими декораціями, які дозволять відвідувачам відчути себе мешканцями Бікіні Боттом.
Лаунж-бар Flying Dutchman's Lounge на другому поверсі матиме 40 місць, де фанати зможуть насолодитися унікальними моментами всередині корабля-примари Летючого Голландця,
– розповіли в компанії.
У Бразилії з'явився заклад за мотивами "Губки Боба Квадратні Штани" / Фото Nickelodeon
Також на другому поверсі розташували SpongeBob House – перший і єдиний у світі ресторан на 70 місць, присвячений Губці Бобу Квадратні Штани. Відвідувачі зможуть насолодитися спеціальним меню, створеним відомим шеф-кухарем Хевеном Делхеєм.
У закладі також є магазин Губки Боба та два дитячі простори, один з яких – Casa da Sandy, який розташували на антресолях.
"Там діти зможуть зануритися у всесвіт Пісочних щічок, або Пісочних Бочечок, як цей персонаж відомий у Бразилії" – зазначили партнери.
Ресторан став частиною підрозділу Paramount Location-Based Entertainment & Experiences, який втілює історії та франшизи Paramount в життя в тематичних парках, готелях і курортах, аквапарках тощо. Підрозділ вже управляє понад 50 ресторанами.