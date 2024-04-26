Двері закладу відкрили у квітні. Там розмістили фаст-фуд, заклад з вишуканими стравами, дитячі зони та магазин.

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Гарна новина для фанатів Губки Боба

Заклад площею понад 1 000 квадратних метрів розрахований на 254 відвідувачів. Він матиме кілька тематичних зон, зокрема:

чотири зони харчування,

одну торгову зону;

дві дитячі зони, які перенесуть відвідувачів у світ Губки Боба Квадратні Штани та його друзів.

Про це повідомила компанія Nickelodeon, що належить Paramount Global. Компанія співпрацює з компанією Fan&Food, яка є партнером у створенні закладу.

На першому поверсі об'єкта розташували гамбургерний ресторан на 144 посадкові місця з дизайнерськими декораціями, які дозволять відвідувачам відчути себе мешканцями Бікіні Боттом.

Лаунж-бар Flying Dutchman's Lounge на другому поверсі матиме 40 місць, де фанати зможуть насолодитися унікальними моментами всередині корабля-примари Летючого Голландця,

– розповіли в компанії.

У Бразилії з'явився заклад за мотивами "Губки Боба Квадратні Штани" / Фото Nickelodeon

Також на другому поверсі розташували SpongeBob House – перший і єдиний у світі ресторан на 70 місць, присвячений Губці Бобу Квадратні Штани. Відвідувачі зможуть насолодитися спеціальним меню, створеним відомим шеф-кухарем Хевеном Делхеєм.

У закладі також є магазин Губки Боба та два дитячі простори, один з яких – Casa da Sandy, який розташували на антресолях.

"Там діти зможуть зануритися у всесвіт Пісочних щічок, або Пісочних Бочечок, як цей персонаж відомий у Бразилії" – зазначили партнери.

Ресторан став частиною підрозділу Paramount Location-Based Entertainment & Experiences, який втілює історії та франшизи Paramount в життя в тематичних парках, готелях і курортах, аквапарках тощо. Підрозділ вже управляє понад 50 ресторанами.