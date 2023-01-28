Аппетитно и так просто: рис с чечевицей, изюмом и карри

Рис – один из самых универсальных гарниров, готовить который очень просто. Несколько простых манипуляций – и вкусная еда уже на вашем столе.

Рис, сваренный с чечевицей, сладким изюмом и ароматными специями, является отличным дополнением к блюдам или самостоятельным диетическим обедом или ужином. Он также может быть основой салата: просто добавьте овощи (например, огурцы, брокколи, редиску) и ваш любимый сыр.

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Рецепт риса с чечевицей

Время: 1 час

Порций: 4

Блюдо, которое покорит всехіх / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

150 грамм коричневого риса;

90 грамм красной чечевицы;

3 столовые ложки изюма;

небольшой кусочек коры корицы;

2 – 3 гвоздики;

1 чайная ложка карри;

1 чайная ложка куркумы;

соль по вкусу.

Приготовление:

Вскипятите 2 – 2,5 литра воды, добавьте рис, кору корицы и гвоздику. Следующими положите в кастрюлю карри и куркуму. Через 12 минут добавьте изюм и промытую чечевицу. Варите вместе примерно 10 минут. Процедите и горячим подавайте к столу.

Идея:

Если вы используете белый рис, добавьте чечевицу сразу. Оба продукта варятся около 10 – 12 минут.

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