Рис, зварений з сочевицею, солодким родзинками і ароматними спеціями, є відмінним доповненням до страв або ж самостійним дієтичним обідом чи вечерею. Він також може бути основою салату: просто додайте овочі (наприклад, огірки, брокколі, редис) та ваш улюблений сир.
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Рецепт рису з сочевицею
Час: 1 година
Порцій: 4
Страва, яка підкорить усіх / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 150 грамів коричневого рису;
- 90 грамів червоної сочевиці;
- 3 столові ложки родзинок;
- невеликий шматочок кори кориці;
- 2 – 3 гвоздики;
- 1 чайна ложка каррі;
- 1 чайна ложка куркуми;
- сіль до смаку.
Приготування:
- Закип'ятіть 2 – 2,5 літри води, додайте рис, кору кориці і гвоздику.
- Наступними покладіть у каструлю каррі і куркуму.
- Через 12 хвилин додайте родзинки і промиту сочевицю. Варіть разом приблизно 10 хвилин.
- Процідіть та гарячим подавайте до столу.
Ідея:
Якщо використовуєте білий рис, додайте сочевицю одразу. Обидва продукти варяться близько 10 – 12 хвилин.