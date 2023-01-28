Рис, зварений з сочевицею, солодким родзинками і ароматними спеціями, є відмінним доповненням до страв або ж самостійним дієтичним обідом чи вечерею. Він також може бути основою салату: просто додайте овочі (наприклад, огірки, брокколі, редис) та ваш улюблений сир.

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Рецепт рису з сочевицею

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, яка підкорить усіх / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

150 грамів коричневого рису;

90 грамів червоної сочевиці;

3 столові ложки родзинок;

невеликий шматочок кори кориці;

2 – 3 гвоздики;

1 чайна ложка каррі;

1 чайна ложка куркуми;

сіль до смаку.

Приготування:

Закип'ятіть 2 – 2,5 літри води, додайте рис, кору кориці і гвоздику. Наступними покладіть у каструлю каррі і куркуму. Через 12 хвилин додайте родзинки і промиту сочевицю. Варіть разом приблизно 10 хвилин. Процідіть та гарячим подавайте до столу.

Ідея:

Якщо використовуєте білий рис, додайте сочевицю одразу. Обидва продукти варяться близько 10 – 12 хвилин.

Що додати у рис, щоб не злипався?

В рідину для варіння рису додайте кілька крапель оливової олії або шматочок вершкового масла (приблизно столову ложку). Це запобігає злипанню рису, і ви отримаєте красиві чіткі зерна.