Рис, сваренный с чечевицей, сладким изюмом и ароматными специями, является отличным дополнением к блюдам или самостоятельным диетическим обедом или ужином. Он также может быть основой салата: просто добавьте овощи (например, огурцы, брокколи, редиску) и ваш любимый сыр.
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Рецепт риса с чечевицей
Время: 1 час
Порций: 4
Блюдо, которое покорит всехіх / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 150 грамм коричневого риса;
- 90 грамм красной чечевицы;
- 3 столовые ложки изюма;
- небольшой кусочек коры корицы;
- 2 – 3 гвоздики;
- 1 чайная ложка карри;
- 1 чайная ложка куркумы;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Вскипятите 2 – 2,5 литра воды, добавьте рис, кору корицы и гвоздику.
- Следующими положите в кастрюлю карри и куркуму.
- Через 12 минут добавьте изюм и промытую чечевицу. Варите вместе примерно 10 минут.
- Процедите и горячим подавайте к столу.
Идея:
Если вы используете белый рис, добавьте чечевицу сразу. Оба продукта варятся около 10 – 12 минут.