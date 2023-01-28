Рис, сваренный с чечевицей, сладким изюмом и ароматными специями, является отличным дополнением к блюдам или самостоятельным диетическим обедом или ужином. Он также может быть основой салата: просто добавьте овощи (например, огурцы, брокколи, редиску) и ваш любимый сыр.

Интересно знать Ваши отражательные никогда не будут жесткими: какой распространенной ошибки нужно избегать

Рецепт риса с чечевицей

Время: 1 час
Порций: 4

Блюдо, которое покорит всехіх / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 150 грамм коричневого риса;
  • 90 грамм красной чечевицы;
  • 3 столовые ложки изюма;
  • небольшой кусочек коры корицы;
  • 2 – 3 гвоздики;
  • 1 чайная ложка карри;
  • 1 чайная ложка куркумы;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите 2 – 2,5 литра воды, добавьте рис, кору корицы и гвоздику.
  2. Следующими положите в кастрюлю карри и куркуму.
  3. Через 12 минут добавьте изюм и промытую чечевицу. Варите вместе примерно 10 минут.
  4. Процедите и горячим подавайте к столу.

Идея:
Если вы используете белый рис, добавьте чечевицу сразу. Оба продукта варятся около 10 – 12 минут.