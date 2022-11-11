Рис с овощами – это идеальный гарнир к мясу, рыбе, или его можно подавать как самостоятельное блюдо. Если у вас уже есть отварной рис, вчерашний тоже подойдет, процесс приготовления блюда будет еще проще.
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По желанию к блюду можно добавлять разнообразные излюбленные специи, тем самым каждый раз менять его вкус.
Рецепт риса по мексикански
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Сначала отвариваем рис. Заливаем рис 500 миллилитрами воды, отправляем на большой огонь, засекаем 15 минут. Как только рис закипит – включаем самый маленький огонь. После варки не открываем крышку еще 15 минут. Охлаждаем рис.
- Мелко нарезаем репчатый лук, зубчики чеснока, средними кубиками нарезаем морковь и сладкий перец.
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и постепенно обжариваем лук, затем чеснок, морковь и вливаем 100 миллилитров воды. Тушим все 10 минут.
- Добавляем оставшиеся овощи, тушим вместе еще 5 минут, до готовности перца.
- ️К овощам в сковороду добавляем рис, солим, перчим и перемешиваем.
- Еще 5 минут прогреваем вместе рис с овощами на умеренном огне и гарнир готов.
Приятного тебе аппетита!