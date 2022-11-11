Рис с овощами – это идеальный гарнир к мясу, рыбе, или его можно подавать как самостоятельное блюдо. Если у вас уже есть отварной рис, вчерашний тоже подойдет, процесс приготовления блюда будет еще проще.

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По желанию к блюду можно добавлять разнообразные излюбленные специи, тем самым каждый раз менять его вкус.

Рецепт риса по мексикански

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Сначала отвариваем рис. Заливаем рис 500 миллилитрами воды, отправляем на большой огонь, засекаем 15 минут. Как только рис закипит – включаем самый маленький огонь. После варки не открываем крышку еще 15 минут. Охлаждаем рис.
  • Мелко нарезаем репчатый лук, зубчики чеснока, средними кубиками нарезаем морковь и сладкий перец.
  • Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и постепенно обжариваем лук, затем чеснок, морковь и вливаем 100 миллилитров воды. Тушим все 10 минут.
  • Добавляем оставшиеся овощи, тушим вместе еще 5 минут, до готовности перца.
  • ️К овощам в сковороду добавляем рис, солим, перчим и перемешиваем.
  • Еще 5 минут прогреваем вместе рис с овощами на умеренном огне и гарнир готов.

Приятного тебе аппетита!