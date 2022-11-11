Рис з овочами – це ідеальний гарнір до м'яса, риби, або ж його можна подавати як самостійну страву. Якщо у вас є вже відварений рис, вчорашній теж підійде, процес приготування страви буде ще простішим.

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За бажанням до страви можна додавати різноманітні улюблені спеції, тим самим, щоразу, змінювати його смак.

Рецепт рису по-мексиканськи

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів сухого круглозернистого рису;

– 1 середня ріпчаста цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 1 середня морква;

– 1 солодки болгарський перець;

– 3 столові ложки кукурудзи;

– 3 столові ложки зеленого горошку;

– олія для смаження;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Спочатку відварюємо рис. Заливаємо рис 500 мілілітрами води, відправляємо на великий вогонь, засікаємо 15 хвилин. Як тільки рис закипить – вмикаємо найменший вогонь. Після варіння не відкриваємо кришку ще 15 хвилин. Охолоджуємо рис.

Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю, зубчики часнику, середніми кубиками нарізаємо моркву і солодкий перець.

Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та поступово обсмажуємо цибулю, далі часник, моркву та вливаємо 100 мілілітрів води. Тушкуємо все 10 хвилин.

Додаємо решту овочів, тушкуємо разом ще 5 хвилин, до готовності перцю.

️До овочів в сковороду додаємо рис, солимо, перчимо і перемішуємо.

️Ще 5 хвилин прогріваємо разом рис з овочами на помірному вогні і гарнір готовий.

Смачного!