Рис з овочами – це ідеальний гарнір до м'яса, риби, або ж його можна подавати як самостійну страву. Якщо у вас є вже відварений рис, вчорашній теж підійде, процес приготування страви буде ще простішим.

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За бажанням до страви можна додавати різноманітні улюблені спеції, тим самим, щоразу, змінювати його смак.

Рецепт рису по-мексиканськи

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Спочатку відварюємо рис. Заливаємо рис 500 мілілітрами води, відправляємо на великий вогонь, засікаємо 15 хвилин. Як тільки рис закипить – вмикаємо найменший вогонь. Після варіння не відкриваємо кришку ще 15 хвилин. Охолоджуємо рис.
  • Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю, зубчики часнику, середніми кубиками нарізаємо моркву і солодкий перець.
  • Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та поступово обсмажуємо цибулю, далі часник, моркву та вливаємо 100 мілілітрів води. Тушкуємо все 10 хвилин.
  • Додаємо решту овочів, тушкуємо разом ще 5 хвилин, до готовності перцю.
  • ️До овочів в сковороду додаємо рис, солимо, перчимо і перемішуємо.
  • ️Ще 5 хвилин прогріваємо разом рис з овочами на помірному вогні і гарнір готовий.

Смачного!