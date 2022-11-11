Рис по мексикански: идеальный гарнир для всей семьи

За что мы обожаем блюда из риса, так это за то, что их очень легко и быстро готовить. К примеру, рис по мексикански: достали запасы мороженых овощей, добавили отварной рис и готово!

Рис с овощами – это идеальный гарнир к мясу, рыбе, или его можно подавать как самостоятельное блюдо. Если у вас уже есть отварной рис, вчерашний тоже подойдет, процесс приготовления блюда будет еще проще.

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По желанию к блюду можно добавлять разнообразные излюбленные специи, тем самым каждый раз менять его вкус.

Рецепт риса по мексикански

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

– 400 граммов сухого круглозернистого риса;– 1 средний репчатый лук;– 2 зубчика чеснока;– 1 средняя морковь;– 1 солодки болгарский перец;– 3 столовые ложки кукурузы;– 3 столовые ложки зеленого горошка;– масло для жарки;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Сначала отвариваем рис. Заливаем рис 500 миллилитрами воды, отправляем на большой огонь, засекаем 15 минут. Как только рис закипит – включаем самый маленький огонь. После варки не открываем крышку еще 15 минут. Охлаждаем рис.

Мелко нарезаем репчатый лук, зубчики чеснока, средними кубиками нарезаем морковь и сладкий перец.

Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и постепенно обжариваем лук, затем чеснок, морковь и вливаем 100 миллилитров воды. Тушим все 10 минут.

Добавляем оставшиеся овощи, тушим вместе еще 5 минут, до готовности перца.

️К овощам в сковороду добавляем рис, солим, перчим и перемешиваем.

Еще 5 минут прогреваем вместе рис с овощами на умеренном огне и гарнир готов.

Приятного тебе аппетита!