Рис по мексикански: идеальный гарнир для всей семьи
11 ноября 2022 , 13:55Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
За что мы обожаем блюда из риса, так это за то, что их очень легко и быстро готовить. К примеру, рис по мексикански: достали запасы мороженых овощей, добавили отварной рис и готово!
Рис с овощами – это идеальный гарнир к мясу, рыбе, или его можно подавать как самостоятельное блюдо. Если у вас уже есть отварной рис, вчерашний тоже подойдет, процесс приготовления блюда будет еще проще.
Читайте также Экономим свет: 3 готовые идеи для вкусных блюд на скорую руку
По желанию к блюду можно добавлять разнообразные излюбленные специи, тем самым каждый раз менять его вкус.
Рецепт риса по мексикански
- Время: 35 минут
- Порции: 4
– 400 граммов сухого круглозернистого риса;
– 1 средний репчатый лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 средняя морковь;
– 1 солодки болгарский перец;
– 3 столовые ложки кукурузы;
– 3 столовые ложки зеленого горошка;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Сначала отвариваем рис. Заливаем рис 500 миллилитрами воды, отправляем на большой огонь, засекаем 15 минут. Как только рис закипит – включаем самый маленький огонь. После варки не открываем крышку еще 15 минут. Охлаждаем рис.
- Мелко нарезаем репчатый лук, зубчики чеснока, средними кубиками нарезаем морковь и сладкий перец.
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и постепенно обжариваем лук, затем чеснок, морковь и вливаем 100 миллилитров воды. Тушим все 10 минут.
- Добавляем оставшиеся овощи, тушим вместе еще 5 минут, до готовности перца.
- ️К овощам в сковороду добавляем рис, солим, перчим и перемешиваем.
- Еще 5 минут прогреваем вместе рис с овощами на умеренном огне и гарнир готов.
Приятного тебе аппетита!