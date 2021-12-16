Рецепт медовых пряников

Время : 14 часов

: 14 часов Порции: 6 – 8

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Пряники / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты для теста:

– 100 граммов сахара (1 часть);

– 150 граммов сахара (2 часть);

– 100 миллилитров воды;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов меда;

– 5 граммов пищевой соды;

– 40 граммов сырого желтка;

– 500 граммов муки;

– 6 граммов специй (корица, имбирь, мускатный орех и кардамон).

Для айсинга:

– 30 граммов сырого белка;

– 190 граммов сахарной пудры;

– гелевой краситель;

– 10 миллилитров лимонного фреша.

Приготовление:

В сотейнике прогрейте воду до пара, в другой посуде растопите сливочное масло и мед. В отдельной кастрюле растопите сахар и перемешайте до консистенции карамели. Тонкой струйкой влейте кипяток в карамель и перемешайте. Высыпьте вторую часть сахара и перемешайте. Прогрейте в сотейнике еще 1 минуту. Добавить горячее сливочное масло с медом и перемешать. Затем добавьте соду и специи, перемешайте. Перелейте горячую массу в глубокую посуду, охладите до 50 – 55 градусов.



Пряники / Фото Лизы Глинской

Добавить желтки и перемешать.

Добавьте в карамельную массу муку и перемешайте.

Разделите тесто на 2 части, каждую из них заверните в пласт пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 12 часов.

Выньте тесто из холодильника, столешницу посыпьте мукой и раскатайте тесто в слой 5 – 6 миллиметров.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте пергаментом.

Вырежьте из теста пряники и переложите на противень. Выпекайте их в духовке 6-8 минут в режиме "Конвекция".



Пряники / Фото Лизы Глинской

Чтобы поверхность пряников была идеально ровной – извлеките готовые пряники из духовки и накройте их еще одним противнем на 30 секунд.

Для приготовления айсинга взбейте белки, лимонный сок и сахарную пудру.

Разделите айсинг на три части, добавьте краситель и перемешайте.

Переложите в кондитерский мешок с насадкой 2 миллиметра.

Раскрасьте пряники айсингом: сделайте наружный и внутренний ободок, отложите на несколько минут, чтобы он стабилизировался. Далее закрасьте серединку, снова отложите.

Украсьте пряники по своему вкусу.

Когда айсинг высохнет, можно взять цветную ленту и завязать ее на пряники.

Готово, приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Лизы Глинской:

РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ

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Друзья, если вы в поисках самого лучшего рецепта пряничков, вы его нашли. А так же, если вы даже не планировали их готовить в этом году, рекомендую приступить к приготовлению, это так увлекательно и очень вкусно

⁣

Пряничное тесто⁣

100 г сахара (1 ч) (5 ст. л.)⁣

150 г сахара (2 ч) (7,5 ст. л.)⁣

100 мл воды (0,5 стакана)⁣

80 г сливочного масла (6 ст. л.)⁣

100 г мёда (3 ст. л.)⁣

5 г пищевой соды (1 ч. л.)⁣

40 г желтка (2 шт.)⁣

500 г муки (3 стакана)⁣

6 г специй (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)⁣

⁣

Айсинг⁣

30 г белка (1 шт.)⁣

190 г сахарной пудры (9 ст. л. без горки)⁣

10 мл лимонного фреша (2 ч. л.)⁣

водорастворимый гелевый краситель ⁣

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Декор: ⁣

бусинки, палочки, ёлочки⁣

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Рецептура здесь, а технология приготовления в карусели.