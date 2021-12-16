Рецепт медовых пряников

  • Время: 14 часов
  • Порции: 6 – 8

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Пряники / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. В сотейнике прогрейте воду до пара, в другой посуде растопите сливочное масло и мед.
  2. В отдельной кастрюле растопите сахар и перемешайте до консистенции карамели.
  3. Тонкой струйкой влейте кипяток в карамель и перемешайте.
  4. Высыпьте вторую часть сахара и перемешайте. Прогрейте в сотейнике еще 1 минуту. Добавить горячее сливочное масло с медом и перемешать. Затем добавьте соду и специи, перемешайте.
  5. Перелейте горячую массу в глубокую посуду, охладите до 50 – 55 градусов.


Пряники / Фото Лизы Глинской

  1. Добавить желтки и перемешать.
  1. Добавьте в карамельную массу муку и перемешайте.
  1. Разделите тесто на 2 части, каждую из них заверните в пласт пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 12 часов.
  1. Выньте тесто из холодильника, столешницу посыпьте мукой и раскатайте тесто в слой 5 – 6 миллиметров.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте пергаментом.
  1. Вырежьте из теста пряники и переложите на противень. Выпекайте их в духовке 6-8 минут в режиме "Конвекция".


Пряники / Фото Лизы Глинской

  1. Чтобы поверхность пряников была идеально ровной – извлеките готовые пряники из духовки и накройте их еще одним противнем на 30 секунд.
  1. Для приготовления айсинга взбейте белки, лимонный сок и сахарную пудру.
  1. Разделите айсинг на три части, добавьте краситель и перемешайте.
  1. Переложите в кондитерский мешок с насадкой 2 миллиметра.
  1. Раскрасьте пряники айсингом: сделайте наружный и внутренний ободок, отложите на несколько минут, чтобы он стабилизировался. Далее закрасьте серединку, снова отложите.
  1. Украсьте пряники по своему вкусу.
  1. Когда айсинг высохнет, можно взять цветную ленту и завязать ее на пряники.

Готово, приятного аппетита!

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Текст публикации Лизы Глинской:

РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ

Друзья, если вы в поисках самого лучшего рецепта пряничков, вы его нашли. А так же, если вы даже не планировали их готовить в этом году, рекомендую приступить к приготовлению, это так увлекательно и очень вкусно

Пряничное тесто⁣
100 г сахара (1 ч) (5 ст. л.)⁣
150 г сахара (2 ч) (7,5 ст. л.)⁣
100 мл воды (0,5 стакана)⁣
80 г сливочного масла (6 ст. л.)⁣
100 г мёда (3 ст. л.)⁣
5 г пищевой соды (1 ч. л.)⁣
40 г желтка (2 шт.)⁣
500 г муки (3 стакана)⁣
6 г специй (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)⁣

Айсинг⁣
30 г белка (1 шт.)⁣
190 г сахарной пудры (9 ст. л. без горки)⁣
10 мл лимонного фреша (2 ч. л.)⁣
водорастворимый гелевый краситель ⁣

Декор: ⁣
бусинки, палочки, ёлочки⁣

Рецептура здесь, а технология приготовления в карусели.