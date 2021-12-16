Рецепт медових пряників
- Час: 14 годин
- Порції: 6 – 8
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Пряники / Фото Лізи Глінської
Приготування:
- В сотейнику прогрійте воду до пари, в іншому посуді розтопіть вершкове масло та мед.
- В окремій каструлі розтопіть цукор та перемішайте його до консистенції карамелі.
- Тонкою цівкою влийте окріп до карамелі та перемішайте.
- Висипте другу частину цукру та перемішайте. Прогрійте в сотейнику ще 1 хвилину. Додайте гаряче вершкове масло з медом та перемішайте. Далі додайте соду та спеції, перемішайте.
- Перелийте гарячу масу в глибокий посуд, охолодіть до 50 – 55 градусів.
Пряники / Фото Лізи Глінської
- Додайте жовтки та перемішайте.
- Додайте в карамельну масу борошно та перемішайте.
- Розділіть тісто на 2 частини, кожну з них загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 12 годин.
- Вийміть тісто з холодильника, стільницю посипте борошном та розкачайте тісто в шар 5 – 6 міліметрів.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте пергаментом.
- Виріжте з тіста пряники та перекладіть на деко. Випікайте їх в духовці 6 – 8 хвилин в режимі "Конвекція".
Пряники / Фото Лізи Глінської
- Щоб поверхня пряників була ідеально рівною – вийміть готові пряники з духовки та накрийте їх ще одним деко на 30 секунд.
- Для приготування айсингу збийте міксером білки, лимонний сік та цукрову пудру.
- Розділіть айсинг на три частини, додайте барвник та перемішайте.
- Перекладіть в кондитерський мішок з насадкою 2 міліметри.
- Розфарбуйте пряники айсингом: зробіть зовнішній та внутрішній обідок, відкладіть на кілька хвилин, щоб він стабілізувався. Далі зафарбуйте серединку, знову відкладіть.
- Прикрасьте пряники на свій смак.
- Коли айсинг висохне, можна одягнути кольорову стрічку та зав'язати її на пряники.
Готово, смачного!
Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:
Текст публікації Лізи Глінської:
РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ
Друзья, если вы в поисках самого лучшего рецепта пряничков, вы его нашли. А так же, если вы даже не планировали их готовить в этом году, рекомендую приступить к приготовлению, это так увлекательно и очень вкусно
Пряничное тесто
100 г сахара (1 ч) (5 ст. л.)
150 г сахара (2 ч) (7,5 ст. л.)
100 мл воды (0,5 стакана)
80 г сливочного масла (6 ст. л.)
100 г мёда (3 ст. л.)
5 г пищевой соды (1 ч. л.)
40 г желтка (2 шт.)
500 г муки (3 стакана)
6 г специй (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)
Айсинг
30 г белка (1 шт.)
190 г сахарной пудры (9 ст. л. без горки)
10 мл лимонного фреша (2 ч. л.)
водорастворимый гелевый краситель
Декор:
бусинки, палочки, ёлочки
Рецептура здесь, а технология приготовления в карусели.