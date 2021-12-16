Рецепт медових пряників

Час: 14 годин

14 годин Порції: 6 – 8

Читайте також Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону



Пряники / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти для тіста:

– 100 грамів цукру (1 частина);

– 150 грамів цукру (2 частина);

– 100 мілілітрів води;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів меду;

– 5 грамів харчової соди;

– 40 грамів сирого жовтка;

– 500 грамів борошна;

– 6 грамів спецій (кориця, імбир, мускатний горіх і кардамон).

Для айсингу:

– 30 грамів сирого білка;

– 190 грамів цукрової пудри;

– гелевий барвник;

– 10 мілілітрів лимонного фрешу.

Приготування:

В сотейнику прогрійте воду до пари, в іншому посуді розтопіть вершкове масло та мед.

В окремій каструлі розтопіть цукор та перемішайте його до консистенції карамелі.

Тонкою цівкою влийте окріп до карамелі та перемішайте.

Висипте другу частину цукру та перемішайте. Прогрійте в сотейнику ще 1 хвилину. Додайте гаряче вершкове масло з медом та перемішайте. Далі додайте соду та спеції, перемішайте.

Перелийте гарячу масу в глибокий посуд, охолодіть до 50 – 55 градусів.



Пряники / Фото Лізи Глінської

Додайте жовтки та перемішайте.

Додайте в карамельну масу борошно та перемішайте.

Розділіть тісто на 2 частини, кожну з них загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 12 годин.

Вийміть тісто з холодильника, стільницю посипте борошном та розкачайте тісто в шар 5 – 6 міліметрів.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте пергаментом.

Виріжте з тіста пряники та перекладіть на деко. Випікайте їх в духовці 6 – 8 хвилин в режимі "Конвекція".



Пряники / Фото Лізи Глінської

Щоб поверхня пряників була ідеально рівною – вийміть готові пряники з духовки та накрийте їх ще одним деко на 30 секунд.

Для приготування айсингу збийте міксером білки, лимонний сік та цукрову пудру.

Розділіть айсинг на три частини, додайте барвник та перемішайте.

Перекладіть в кондитерський мішок з насадкою 2 міліметри.

Розфарбуйте пряники айсингом: зробіть зовнішній та внутрішній обідок, відкладіть на кілька хвилин, щоб він стабілізувався. Далі зафарбуйте серединку, знову відкладіть.

Прикрасьте пряники на свій смак.

Коли айсинг висохне, можна одягнути кольорову стрічку та зав'язати її на пряники.

Готово, смачного!

Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:

Текст публікації Лізи Глінської:

РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ

⁣

Друзья, если вы в поисках самого лучшего рецепта пряничков, вы его нашли. А так же, если вы даже не планировали их готовить в этом году, рекомендую приступить к приготовлению, это так увлекательно и очень вкусно

⁣

Пряничное тесто⁣

100 г сахара (1 ч) (5 ст. л.)⁣

150 г сахара (2 ч) (7,5 ст. л.)⁣

100 мл воды (0,5 стакана)⁣

80 г сливочного масла (6 ст. л.)⁣

100 г мёда (3 ст. л.)⁣

5 г пищевой соды (1 ч. л.)⁣

40 г желтка (2 шт.)⁣

500 г муки (3 стакана)⁣

6 г специй (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)⁣

⁣

Айсинг⁣

30 г белка (1 шт.)⁣

190 г сахарной пудры (9 ст. л. без горки)⁣

10 мл лимонного фреша (2 ч. л.)⁣

водорастворимый гелевый краситель ⁣

⁣

Декор: ⁣

бусинки, палочки, ёлочки⁣

⁣

Рецептура здесь, а технология приготовления в карусели.