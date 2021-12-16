Рождественские медовые пряники: проверенный рецепт от кондитера.
Источник:ютуб Лизы Глинской
Медовыми пряниками можно поздравить коллег или родных с праздниками или украсить новогоднюю елку. Рецепт пряников достаточно прост, а декор зависит от вашей фантазии.
Рецепт медовых пряников
- Время: 14 часов
- Порции: 6 – 8
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Пряники / Фото Лизы Глинской
– 100 граммов сахара (1 часть);
– 150 граммов сахара (2 часть);
– 100 миллилитров воды;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов меда;
– 5 граммов пищевой соды;
– 40 граммов сырого желтка;
– 500 граммов муки;
– 6 граммов специй (корица, имбирь, мускатный орех и кардамон).
Для айсинга:
– 30 граммов сырого белка;
– 190 граммов сахарной пудры;
– гелевой краситель;
– 10 миллилитров лимонного фреша.
Приготовление:
- В сотейнике прогрейте воду до пара, в другой посуде растопите сливочное масло и мед.
- В отдельной кастрюле растопите сахар и перемешайте до консистенции карамели.
- Тонкой струйкой влейте кипяток в карамель и перемешайте.
- Высыпьте вторую часть сахара и перемешайте. Прогрейте в сотейнике еще 1 минуту. Добавить горячее сливочное масло с медом и перемешать. Затем добавьте соду и специи, перемешайте.
- Перелейте горячую массу в глубокую посуду, охладите до 50 – 55 градусов.
Пряники / Фото Лизы Глинской
- Добавить желтки и перемешать.
- Добавьте в карамельную массу муку и перемешайте.
- Разделите тесто на 2 части, каждую из них заверните в пласт пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 12 часов.
- Выньте тесто из холодильника, столешницу посыпьте мукой и раскатайте тесто в слой 5 – 6 миллиметров.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте пергаментом.
- Вырежьте из теста пряники и переложите на противень. Выпекайте их в духовке 6-8 минут в режиме "Конвекция".
Пряники / Фото Лизы Глинской
- Чтобы поверхность пряников была идеально ровной – извлеките готовые пряники из духовки и накройте их еще одним противнем на 30 секунд.
- Для приготовления айсинга взбейте белки, лимонный сок и сахарную пудру.
- Разделите айсинг на три части, добавьте краситель и перемешайте.
- Переложите в кондитерский мешок с насадкой 2 миллиметра.
- Раскрасьте пряники айсингом: сделайте наружный и внутренний ободок, отложите на несколько минут, чтобы он стабилизировался. Далее закрасьте серединку, снова отложите.
- Украсьте пряники по своему вкусу.
- Когда айсинг высохнет, можно взять цветную ленту и завязать ее на пряники.
Готово, приятного аппетита!
Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:
Текст публикации Лизы Глинской:
РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ
Друзья, если вы в поисках самого лучшего рецепта пряничков, вы его нашли. А так же, если вы даже не планировали их готовить в этом году, рекомендую приступить к приготовлению, это так увлекательно и очень вкусно
Пряничное тесто
100 г сахара (1 ч) (5 ст. л.)
150 г сахара (2 ч) (7,5 ст. л.)
100 мл воды (0,5 стакана)
80 г сливочного масла (6 ст. л.)
100 г мёда (3 ст. л.)
5 г пищевой соды (1 ч. л.)
40 г желтка (2 шт.)
500 г муки (3 стакана)
6 г специй (корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон) (2 ч. л.)
Айсинг
30 г белка (1 шт.)
190 г сахарной пудры (9 ст. л. без горки)
10 мл лимонного фреша (2 ч. л.)
водорастворимый гелевый краситель
Декор:
бусинки, палочки, ёлочки
Рецептура здесь, а технология приготовления в карусели.