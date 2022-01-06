Пудинг – традиционный десерт для британцев, без него сложно представить любое праздничное застолье. Рождество – особый праздник, потому и пудинг играет новыми красками.

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Приготовление рождественского пудинга – это праздничный ритуал, которым вы просто должны насладиться.

Время: 27 часов

Порций: 8

Король рождественского стола / Фото Pinterest

Ингредиенты

Приготовление

За сутки до начала работы положите цукаты в миску, залейте алкоголем и накройте пищевой пленкой. В течение дня несколько раз перемешайте массу.

Все ингредиенты следует подготовить заранее и оставить на столе на несколько часов. Масло и яйца должны быть комнатной температуры.

Мягкое масло размешайте с сахаром, затем добавьте в смесь яйца.

Медленно добавьте в массу все ингредиенты и замесите мягкое воздушное тесто. Затем добавьте цукаты и аккуратно перемешайте лопаткой.

Подготовьте жаростойкую форму купола объемом 1 – 1,5 литра. На дно положите пергаментную бумагу. Заполните форму тестом до краев. Сверху накройте пергаментом и оберните форму двумя слоями фольги.

Уложите на дно кастрюли полотенце, а сверху поставьте форму с пудингом. Заполните кастрюлю кипятком до середины формы и поставьте на слабый огонь, вода должна медленно кипеть.

Варите пудинг 3 – 3,5 часа. Подливайте воду по мере выкипания жидкости.