Пудинг – традиционный десерт для британцев, без него сложно представить любое праздничное застолье. Рождество – особый праздник, потому и пудинг играет новыми красками.

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Приготовление рождественского пудинга – это праздничный ритуал, которым вы просто должны насладиться.

Рецепт английского рождественского пудинга

Время: 27 часов

Порций: 8

Король рождественского стола / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 95 грамм вяленой вишни;
  • 95 грамм вяленой клюквы;
  • 100 грамм апельсиновых цукатов;
  • 55 грамм лимонных цукатов;
  • 40 грамм цукатов кумквата;
  • 150 миллилитров темного рома или бренди;
  • 200 грамм сливочного масла (82,5%);
  • 220 грамм темного сахара;
  • 4 яйца;
  • 150 грамм муки;
  • 50 грамм миндальной муки;
  • 130 грамм панировочных сухарей (большого помола);
  • 4 грамма корицы;
  • 2 грамма мускатного ореха;
  • 60 грамм патоки или меда.

Приготовление

  1. За сутки до начала работы положите цукаты в миску, залейте алкоголем и накройте пищевой пленкой. В течение дня несколько раз перемешайте массу.
  2. Все ингредиенты следует подготовить заранее и оставить на столе на несколько часов. Масло и яйца должны быть комнатной температуры.
  3. Мягкое масло размешайте с сахаром, затем добавьте в смесь яйца.
  4. Медленно добавьте в массу все ингредиенты и замесите мягкое воздушное тесто. Затем добавьте цукаты и аккуратно перемешайте лопаткой.
  5. Подготовьте жаростойкую форму купола объемом 1 – 1,5 литра. На дно положите пергаментную бумагу. Заполните форму тестом до краев. Сверху накройте пергаментом и оберните форму двумя слоями фольги.
  6. Уложите на дно кастрюли полотенце, а сверху поставьте форму с пудингом. Заполните кастрюлю кипятком до середины формы и поставьте на слабый огонь, вода должна медленно кипеть.
  7. Варите пудинг 3 – 3,5 часа. Подливайте воду по мере выкипания жидкости.
  8. Слейте воду и оставьте пудинг до Рождества. Перед подачей подожгите – алкоголь в блюде обеспечит красивую подачу.