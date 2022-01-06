Пудинг – традиционный десерт для британцев, без него сложно представить любое праздничное застолье. Рождество – особый праздник, потому и пудинг играет новыми красками.
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Приготовление рождественского пудинга – это праздничный ритуал, которым вы просто должны насладиться.
Рецепт английского рождественского пудинга
Время: 27 часов
Порций: 8
Король рождественского стола / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 95 грамм вяленой вишни;
- 95 грамм вяленой клюквы;
- 100 грамм апельсиновых цукатов;
- 55 грамм лимонных цукатов;
- 40 грамм цукатов кумквата;
- 150 миллилитров темного рома или бренди;
- 200 грамм сливочного масла (82,5%);
- 220 грамм темного сахара;
- 4 яйца;
- 150 грамм муки;
- 50 грамм миндальной муки;
- 130 грамм панировочных сухарей (большого помола);
- 4 грамма корицы;
- 2 грамма мускатного ореха;
- 60 грамм патоки или меда.
Приготовление
- За сутки до начала работы положите цукаты в миску, залейте алкоголем и накройте пищевой пленкой. В течение дня несколько раз перемешайте массу.
- Все ингредиенты следует подготовить заранее и оставить на столе на несколько часов. Масло и яйца должны быть комнатной температуры.
- Мягкое масло размешайте с сахаром, затем добавьте в смесь яйца.
- Медленно добавьте в массу все ингредиенты и замесите мягкое воздушное тесто. Затем добавьте цукаты и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Подготовьте жаростойкую форму купола объемом 1 – 1,5 литра. На дно положите пергаментную бумагу. Заполните форму тестом до краев. Сверху накройте пергаментом и оберните форму двумя слоями фольги.
- Уложите на дно кастрюли полотенце, а сверху поставьте форму с пудингом. Заполните кастрюлю кипятком до середины формы и поставьте на слабый огонь, вода должна медленно кипеть.
- Варите пудинг 3 – 3,5 часа. Подливайте воду по мере выкипания жидкости.
- Слейте воду и оставьте пудинг до Рождества. Перед подачей подожгите – алкоголь в блюде обеспечит красивую подачу.