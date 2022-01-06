Пудинг – традиційний десерт для британців, без нього важко уявити будь-яке святкове застілля. Різдво – особливе свято, тому й пудинг грає новими барвами.
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Приготування різдвяного пудингу – це святковий ритуал, яким ви просто мусите насолодитися.
Рецепт англійського різдвяного пудингу
Час: 27 годин
Порцій: 8
Король різдвяного столу / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 95 грам в'яленої вишні;
- 95 грам в'яленої журавлини;
- 100 грам апельсинових цукатів;
- 55 грам лимонних цукатів;
- 40 грам цукатів кумквату;
- 150 мілілітрів темного рому або бренді;
- 200 грам вершкового масла (82,5%);
- 220 грам темного цукру;
- 4 яйця;
- 150 грам борошна;
- 50 грам мигдального борошна;
- 130 грам панірувальних сухарів (великого помелу);
- 4 грама кориці;
- 2 грама мускатного горіха;
- 60 грам патоки або меду.
Приготування
- За добу до початку роботи покладіть всі цукати в миску, залийте алкоголем та накрийте харчовою плівкою. Впродовж дня декілька разів перемішайте масу.
- Усі інгредієнти треба підготувати заздалегідь та залишити на столі на кілька годин. Масло та яйця мають бути кімнатною температури.
- М'яке масло розмішайте з цукром, потім додайте у суміш яйця.
- Поволі додайте в масу всі інгредієнти та замісіть м'яке повітряне тісто. Потім додайте цукати та акуратно перемішайте лопаткою.
- Підготуйте жаростійку форму купола об'ємом 1 – 1,5 літра. На дно покладіть пергаментний папір. Заповніть форму тістом до країв. Зверху накрийте пергаментом та обгорніть форму двома шарами фольги.
- Покладіть на дно каструлі рушник, а зверху поставте форму з пудингом. Заповніть каструлю окропом до середини форми та поставте на слабкий вогонь, вода має поволі кипіти.
- Варіть пудинг 3 – 3,5 години. Підливайте воду по мірі википання рідини.
- Злийте воду та залиште пудинг до Різдва. Перед подачею підпаліть – алкоголь у страві забезпечить гарну подачу.