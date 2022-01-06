Пудинг – традиційний десерт для британців, без нього важко уявити будь-яке святкове застілля. Різдво – особливе свято, тому й пудинг грає новими барвами.

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Приготування різдвяного пудингу – це святковий ритуал, яким ви просто мусите насолодитися.

Рецепт англійського різдвяного пудингу

Час: 27 годин

Порцій: 8

Король різдвяного столу / Фото Pinterest

Інгредієнти

95 грам в'яленої вишні;

95 грам в'яленої журавлини;

100 грам апельсинових цукатів;

55 грам лимонних цукатів;

40 грам цукатів кумквату;

150 мілілітрів темного рому або бренді;

200 грам вершкового масла (82,5%);

220 грам темного цукру;

4 яйця;

150 грам борошна;

50 грам мигдального борошна;

130 грам панірувальних сухарів (великого помелу);

4 грама кориці;

2 грама мускатного горіха;

60 грам патоки або меду.

Приготування