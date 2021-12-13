Рождественский рулет "Полено": рецепт домашней выпечки с вишнями
13 декабря 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
Чтобы ваше Рождество было по-настоящему особенным – приготовьте изысканный и вкусный рулет "Полено" с вишнями.
Заменить вишню в выпечке можно кусочками апельсина, консервированными персиками или другими любимыми фруктами или ягодами.
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Рождественский рулет "Полено"
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 5 сырых яиц;
– 100 граммов сахара;
– 80 граммов муки;
– 15 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для крема:
– 200 граммов жирных сливок;
– 100 граммов маскарпоне;
– 40 граммов сахарной пудры;
– вишни.
Для глазури:
– 100 граммов шоколада;
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Взбейте куриные белки миксером, постепенно добавляйте к ним сахар и продолжайте взбивать в устойчивую пену.
- Далее добавьте в массу желтки и снова взбейте миксером.
- В конце добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и взбейте тесто на низких оборотах.
- Переложите тесто в форму покрытую пергаментом (размер 30х40 сантиметров).
- Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке 20 – 30 минут.
- Готовый бисквит укройте еще одним слоем пергамента и скрутите его в рулет, пока он еще горячий.
- Оставьте его в таком положении остывать. Далее снимите пергамент.
- Чтобы рулет не осыпался, осторожно снимите с него верхний слой (елеем пленку).
Скриншот с видео
- Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. Как только масса начнет густеть – добавьте маскарпоне. Снова взбивайте крем до густой консистенции.
- Выложите его на корж так, чтобы край (5 сантиметров) бисквита был свободным.
Скриншот с видео
- Выложите вишни по краю коржа.
- Плотно заверните все в рулет. Заверните в слой пищевой пленки и отправьте его в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.
Скриншот с видео
- От готово рулета отрежьте ¼ часть наискось и прикрепите ее к середине выпечки с помощью остатков крема.
- Растопите шоколад со сливочным маслом и смажьте им рулет. Оставьте на 15-20 минут, чтобы он застыл.
Скриншот с видео
Выпечка готова. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашнего рулета с вишнями "Полено":