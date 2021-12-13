Заменить вишню в выпечке можно кусочками апельсина, консервированными персиками или другими любимыми фруктами или ягодами.

Читайте также Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, неми и рис с крылышками

Рождественский рулет "Полено"

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Взбейте куриные белки миксером, постепенно добавляйте к ним сахар и продолжайте взбивать в устойчивую пену.
  2. Далее добавьте в массу желтки и снова взбейте миксером.
  3. В конце добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и взбейте тесто на низких оборотах.
  4. Переложите тесто в форму покрытую пергаментом (размер 30х40 сантиметров).
  5. Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке 20 – 30 минут.
  6. Готовый бисквит укройте еще одним слоем пергамента и скрутите его в рулет, пока он еще горячий.
  7. Оставьте его в таком положении остывать. Далее снимите пергамент.
  8. Чтобы рулет не осыпался, осторожно снимите с него верхний слой (елеем пленку).

Скриншот с видео

  1. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. Как только масса начнет густеть – добавьте маскарпоне. Снова взбивайте крем до густой консистенции.
  2. Выложите его на корж так, чтобы край (5 сантиметров) бисквита был свободным.

Скриншот с видео

  1. Выложите вишни по краю коржа.
  2. Плотно заверните все в рулет. Заверните в слой пищевой пленки и отправьте его в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.

Скриншот с видео

  1. От готово рулета отрежьте ¼ часть наискось и прикрепите ее к середине выпечки с помощью остатков крема.
  2. Растопите шоколад со сливочным маслом и смажьте им рулет. Оставьте на 15-20 минут, чтобы он застыл.

Скриншот с видео

Выпечка готова. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего рулета с вишнями "Полено":