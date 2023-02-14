Творожники в форме сердец станут именно тем идеальным вариантом для вкусного подарка. Подайте их на ужин вместе с ягодами, любимыми джемами или сметаной.

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Полагаем, что такой оригинальный сюрприз очарует вашу вторую половинку. Блюдо готовится без химических красителей, а выглядит как из витрины изысканной кондитерской.

Рецепт сырников в форме сердец

  • Время: 60 минут
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  • Чтобы сырники удались, сыр должен быть сухим. Если вы выбираете домашний жирный, то вполне возможно, что на сковороде они расплывутся.
  • ️Свекловичок натираем на мельчайшей терке и отжимаем сок.
  • Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем 5 столовых ложек свекловичного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем.
  • Сырную массу выкладываем на поверхность присыпанную мукой, разделяем на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердечка формируем сырники.
  • жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне, под крышкой, с каждой стороны до 4 – 5 минут. Подаем со сметаной, ягодами или другими любимыми вкусностями.

Пусть вкушает!