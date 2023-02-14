Творожники в форме сердец станут именно тем идеальным вариантом для вкусного подарка. Подайте их на ужин вместе с ягодами, любимыми джемами или сметаной.

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Полагаем, что такой оригинальный сюрприз очарует вашу вторую половинку. Блюдо готовится без химических красителей, а выглядит как из витрины изысканной кондитерской.

Рецепт сырников в форме сердец

Время: 60 минут

60 минут Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 400 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов муки;

– 50 граммов сахара;

– 1 желток;

– щепотка соли;

– 1 небольшая свекла;

– ваниль;

– масло или сливочное масло для жарки;

– мука для присыпки.

Приготовление:

Чтобы сырники удались, сыр должен быть сухим. Если вы выбираете домашний жирный, то вполне возможно, что на сковороде они расплывутся.

️Свекловичок натираем на мельчайшей терке и отжимаем сок.

Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем 5 столовых ложек свекловичного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем.

Сырную массу выкладываем на поверхность присыпанную мукой, разделяем на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердечка формируем сырники.

жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне, под крышкой, с каждой стороны до 4 – 5 минут. Подаем со сметаной, ягодами или другими любимыми вкусностями.

Пусть вкушает!