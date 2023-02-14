Сирники у формі сердець стануть саме тим ідеальним варіантом для смачного подарунку. Подайте їх на вечерю, разом із ягодами, улюбленими джемами чи сметаною.

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Закладаємося, що такий оригінальний сюрприз зачарує вашу другу половинку. Страва готується без жодних хімічних барвників, а виглядає наче з вітрини вишуканою кондитерської.

Рецепт сирників у формі сердець

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів цукру;

– 1 жовток;

– дрібка солі;

– 1 невеликий бурячок;

– ваніль;

– олія або вершкове масло для смаження;

– борошно для присипки.

Приготування:

Щоб сирники вдалися, сир має бути сухий. Якщо ви обираєте домашній, жирний, то цілком можливо, що на сковороді вони розпливуться.

️Бурячок натираємо на найдрібнішій тертці і віджимаємо сік.

️Змішуємо сир з цукром, жовтком і дрібкою солі, додаємо 5 столових ложок бурякового соку, ваніль, перетираємо все столовою ложкою, додаємо борошно і перемішуємо.

️Сирну масу викладаємо на поверхню присипану борошном, розділяємо на 12 рівних частин, з кожної катаємо кульку і з допомогою форми-сердечка формуємо сирники.

️Смажимо на антипригарній сковороді з каплею олії на найменшому вогні, під кришкою, з кожної сторони до 4 – 5 хвилин. Подаємо зі сметаною, ягодами, або іншими улюбленими смаколиками.

Нехай смакує!