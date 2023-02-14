Розовые сырники "валентинки" ко Дню влюбленных: готовим без красителей
14 февраля 2023, 15:49Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
В День святого Валентина хочется удивить любимого человека не только подарками, но и вкусным сюрпризом.
Творожники в форме сердец станут именно тем идеальным вариантом для вкусного подарка. Подайте их на ужин вместе с ягодами, любимыми джемами или сметаной.
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Полагаем, что такой оригинальный сюрприз очарует вашу вторую половинку. Блюдо готовится без химических красителей, а выглядит как из витрины изысканной кондитерской.
Рецепт сырников в форме сердец
- Время: 60 минут
- Порции: 12 штук
– 400 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 1 желток;
– щепотка соли;
– 1 небольшая свекла;
– ваниль;
– масло или сливочное масло для жарки;
– мука для присыпки.
Приготовление:
- Чтобы сырники удались, сыр должен быть сухим. Если вы выбираете домашний жирный, то вполне возможно, что на сковороде они расплывутся.
- ️Свекловичок натираем на мельчайшей терке и отжимаем сок.
- Смешиваем творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавляем 5 столовых ложек свекловичного сока, ваниль, перетираем все столовой ложкой, добавляем муку и перемешиваем.
- Сырную массу выкладываем на поверхность присыпанную мукой, разделяем на 12 равных частей, из каждой катаем шарик и с помощью формы-сердечка формируем сырники.
- жарим на антипригарной сковороде с каплей масла на малейшем огне, под крышкой, с каждой стороны до 4 – 5 минут. Подаем со сметаной, ягодами или другими любимыми вкусностями.
Пусть вкушает!