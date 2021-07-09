Рецепт клубничного рулета с меренгой от адского шефа Алекса Якутова

Только представьте: хрустящая и воздушная меренга, нежный крем с фисташковой пастой и сладкие нотки клубники... Потекла слюнка? У нас тоже! А приготовить такой десерт вы запросто можете дома, так как судья кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое уже через несколько месяцев стартует на Новом канале, Алекс Якутов, рассказал рецепт этого сладкого блюда.

Адский шеф Алекс Якутов подготовил для читателей прекрасный рецепт летнего десерта – рулет с клубникой и меренгой, в который вы точно влюбитесь с первого кусочка.

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Главный судья реалити-шоу "Адская кухня" утверждает, что если вы никогда не пробовали этот торт – вы много потеряли.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Итак, давайте не будем терять время, айда готовить вместе!

Рецепт меренгового рулета с клубникой

Время: 90 минут

90 минут Порции: 4 – 5

Для приготовления меренги взбейте белки в пышную пену. Добавьте сахар в три этапа и взбивайте массу до полного его растворения. Переложите меренгу в кондитерский мешок без насадки и выдавите его на слой пергамента змейкой.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Посыпьте молотыми фисташками. Отправьте меренгу выпекаться в разогретую духовку до 130 градусов на 35 минут. Выньте испеченную меренгу из духовки, переверните ее на слой пергамента и снимите бумагу с выпечки.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Полностью охладите меренгу. Для приготовления клубничного геля взбейте ягоды блендером в однородную массу. Процедите пюре через сито, чтобы избавиться от косточек. Смешайте крахмал с холодной водой. Отправьте смесь в кастрюлю и всыпьте сахар. После закипания проварите смесь минуту и охладите. Вылейте в кастрюлю пюре клубники и перемешайте. Переложите клубничный гель в кондитерский мешок. Для приготовления фисташковой пасты просушите орехи в духовке. Перетрите их с маслом до состояния пасты. Для приготовления фисташкового крема взбейте маскарпоне со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и вымешайте крем до однородной консистенции.

Формируем десерт

Меренговый корж смажьте кремом.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Сверху выдавите полоски клубничного геля.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Осторожно сверните рулет.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Нарежьте меренговый рулет с клубникой на порционные кусочки и задекорируйте свежими кусочками ягод и фисташками. Приятного аппетита!

– 240 г куриного белка;– 400 г сахара;– 15 г кукурузного крахмала;– 50 г молотых фисташек.– 120 г клубники;– 40 г сахара;– 5 г кукурузного крахмала;– 5 мл холодной воды;– 2 мл лимонного сока.– 100 г фисташек;– 10 г подсолнечного масла.– 350 г маскарпоне;– 100 мл сливок 30%;– 50 г сахарной пудры;– 40 г фисташковой пасты.