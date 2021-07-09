Адский шеф Алекс Якутов подготовил для читателей прекрасный рецепт летнего десерта – рулет с клубникой и меренгой, в который вы точно влюбитесь с первого кусочка.
Читайте также Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей
Главный судья реалити-шоу "Адская кухня" утверждает, что если вы никогда не пробовали этот торт – вы много потеряли.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Итак, давайте не будем терять время, айда готовить вместе!
Рецепт меренгового рулета с клубникой
- Время: 90 минут
- Порции: 4 – 5
- Для приготовления меренги взбейте белки в пышную пену. Добавьте сахар в три этапа и взбивайте массу до полного его растворения.
- Переложите меренгу в кондитерский мешок без насадки и выдавите его на слой пергамента змейкой.
Скриншот из видео Аси Демьяновой
- Посыпьте молотыми фисташками.
- Отправьте меренгу выпекаться в разогретую духовку до 130 градусов на 35 минут.
- Выньте испеченную меренгу из духовки, переверните ее на слой пергамента и снимите бумагу с выпечки.
Скриншот из видео Аси Демьяновой
- Полностью охладите меренгу.
- Для приготовления клубничного геля взбейте ягоды блендером в однородную массу. Процедите пюре через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Смешайте крахмал с холодной водой. Отправьте смесь в кастрюлю и всыпьте сахар. После закипания проварите смесь минуту и охладите.
- Вылейте в кастрюлю пюре клубники и перемешайте.
- Переложите клубничный гель в кондитерский мешок.
- Для приготовления фисташковой пасты просушите орехи в духовке.
- Перетрите их с маслом до состояния пасты.
- Для приготовления фисташкового крема взбейте маскарпоне со сливками и сахарной пудрой.
- Добавьте фисташковую пасту и вымешайте крем до однородной консистенции.
Формируем десерт
- Меренговый корж смажьте кремом.
Скриншот из видео Аси Демьяновой
- Сверху выдавите полоски клубничного геля.
Скриншот из видео Аси Демьяновой
- Осторожно сверните рулет.
Скриншот из видео Аси Демьяновой
- Нарежьте меренговый рулет с клубникой на порционные кусочки и задекорируйте свежими кусочками ягод и фисташками. Приятного аппетита!