Адский шеф Алекс Якутов подготовил для читателей прекрасный рецепт летнего десерта – рулет с клубникой и меренгой, в который вы точно влюбитесь с первого кусочка.

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Главный судья реалити-шоу "Адская кухня" утверждает, что если вы никогда не пробовали этот торт – вы много потеряли.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Итак, давайте не будем терять время, айда готовить вместе!

Рецепт меренгового рулета с клубникой

Время: 90 минут

90 минут Порции: 4 – 5

Ингредиенты:

– 240 г куриного белка;

– 400 г сахара;

– 15 г кукурузного крахмала;

– 50 г молотых фисташек.



Ингредиенты для клубничного геля:

– 120 г клубники;

– 40 г сахара;

– 5 г кукурузного крахмала;

– 5 мл холодной воды;

– 2 мл лимонного сока.



Ингредиенты для фисташковой пасты:

– 100 г фисташек;

– 10 г подсолнечного масла.



Ингредиенты для фисташкового крема:

– 350 г маскарпоне;

– 100 мл сливок 30%;

– 50 г сахарной пудры;

– 40 г фисташковой пасты.

Для приготовления меренги взбейте белки в пышную пену. Добавьте сахар в три этапа и взбивайте массу до полного его растворения. Переложите меренгу в кондитерский мешок без насадки и выдавите его на слой пергамента змейкой.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Посыпьте молотыми фисташками. Отправьте меренгу выпекаться в разогретую духовку до 130 градусов на 35 минут. Выньте испеченную меренгу из духовки, переверните ее на слой пергамента и снимите бумагу с выпечки.





Скриншот из видео Аси Демьяновой

Полностью охладите меренгу. Для приготовления клубничного геля взбейте ягоды блендером в однородную массу. Процедите пюре через сито, чтобы избавиться от косточек. Смешайте крахмал с холодной водой. Отправьте смесь в кастрюлю и всыпьте сахар. После закипания проварите смесь минуту и охладите. Вылейте в кастрюлю пюре клубники и перемешайте. Переложите клубничный гель в кондитерский мешок. Для приготовления фисташковой пасты просушите орехи в духовке. Перетрите их с маслом до состояния пасты. Для приготовления фисташкового крема взбейте маскарпоне со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и вымешайте крем до однородной консистенции.

Формируем десерт