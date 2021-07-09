Пекельний шеф Алекс Якутов підготував для читачів чудовий рецепт літнього десерту – рулет з полуницею та меренгою, котрий точно закохає вас з першого шматочка.

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Головний суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" стверджує, що якщо ви ніколи не куштували цей смаколик – ви багато втратили.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Отож, не гаймо часу, гайда готувати разом!

Рецепт меренгового рулету з полуницею

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 4 – 5

Інгредієнти:

– 240 г курячого білка;

– 400 г цукру;

– 15 г кукурудзяного крохмалю;

– 50 г мелених фісташок.

Інгредієнти для полуничного гелю:

– 120 г полуниці;

– 40 г цукру;

– 5 г кукурудзяного крохмалю;

– 5 мл холодної води;

– 2 мл лимонного соку.

Інгредієнти для фісташкової пасти:

– 100 г фісташок;

– 10 г соняшникової олії.

Інгредієнти для фісташкового крему:

– 350 г маскарпоне;

– 100 мл вершків 30%;

– 50 г цукрової пудри;

– 40 г фісташкової пасти.

Для приготування меренги збийте білки в пишну піну. Додайте цукор в три етапи та збивайте масу до повного його розчинення. Перекладіть меренгу в кондитерський мішок без насадки та видавіть його на шар пергаменту змійкою.





Скріншот з відео Асі Дем'янової

Посипте меленими фісташками. Відправте меренгу випікатися в розігріту духовку до 130 градусів на 35 хвилин. Вийміть випечену меренгу з духовки, переверніть її на шар пергаменту та зніміть папір з випічки.





Скріншот з відео Асі Дем'янової

Повністю охолодіть меренгу. Для приготування полуничного гелю збийте ягоди блендером в однорідну масу. Процідіть пюре через сито, щоб позбутися кісточок. Змішайте крохмаль з холодною водою. Відправте суміш в каструлю та всипте цукор. Після закипання проваріть суміш хвилину та охолодіть. Вилийте в каструлю пюре полуниці та перемішайте. Перекладіть полуничний гель у кондитерський мішок. Для приготування фісташкової пасти просушіть горіхи в духовці. Перетріть їх з олією до стану пасти. Для приготування фісташкового крему збийте маскарпоне з вершками та цукровою пудрою. Додайте фісташкову пасту та вимішайте крем до однорідної консистенції.

Формуємо десерт