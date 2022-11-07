Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусной запеченной рыбы в фольге, которую он подает с овощами.

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Такое блюдо идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием, соблюдает низкокалорийную диету. Такая рыба отлично подойдет для легкого ужина.

Рыба, запеченная в фольге

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов филе рыбы;

– половина репчатого лука;

– 40 граммов цуккини;

– 35 граммов болгарского перца;

– 50 граммов томатов;

– тимьян;

– соль;

– 25 граммов белого сухого вина;

– оливковое масло.

Приготовление:

Подготовьте филе рыбы без косточек (приобретите готовое или самостоятельно филируйте рыбу).

Нарезаем овощи, кроме томатов, брусочков и легонько поджариваем их на сковороде. Это нужно для того, чтобы овощи быстрее отдали свой сок рыбе и стали ароматнее. Сдобрите их солью.

Вливаем немного масла в слой пищевой фольги, добавляем пару веточек петрушки, выкладываем подсоленное филе рыбы, на него выкладываем теплые поджаренные овощи. Поверх – порезанные томаты, еще немного тимьяна и белое сухое вино. Оно придает особые ароматы блюду и соусу, а алкоголя уже не будет в готовом блюде – он испарится.

Плотно зарываем фольгу, чтобы не получалась влага и отправляем в духовку на 20 – 22 минуты при температуре 200 градусов.

Шеф-повар советует подавать блюдо сразу в фольге и с ложкой, ведь рыба будет в ароматном овощном бульоне и очень сочная.

Приятного тебе аппетита!

Советы Владимира Ярославского