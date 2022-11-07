Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної запеченої риби у фользі, які він подає з овочами.
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Така страва ідеально підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням, дотримується низькокалорійної дієти. Така риба чудово підійде для легкої вечері.
Риба запечена у фользі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Підготуйте філе риби без кісточок (придбайте готове або самостійно філіруйте рибу).
- Нарізаємо овочі, окрім томатів, брусочком і легенько підсмажуємо їх на сковорідці. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні. Присмачте їх сіллю.
- Вливаємо трішки олії на шар харчової фольги, додаємо пару гілочок петрушки, викладаємо підсолене філе риби, на нього викладаємо теплі підсмажені овочі. Поверх – порізані томати, ще трохи тим’яну і біле сухе вино. Воно придає особливих ароматів страві та соусу, а алкоголю вже не буде у готовій страві – він випарується.
- Щільно зариваємо фольгу, щоб не виходила волога і відправляємо страву у духовку на 20 – 22 хвилини при температурі 200 градусів.
- Шеф-кухар радить подавати страву одразу у фользі та з ложкою, адже риба буде в ароматному овочевому бульйоні і дуже соковита.
Смачного!
Поради Володимира Ярославського
- якщо у вас дорадо, лосось або судак намагайтеся не пересушити її в духовці;
- якщо ви обрали для страви філе коропа, товстолоба або осетра – додайте ще часнику і тут навпаки можна тримати довше. Ці види риб краще добре запікати.
- в сучасних реаліях економії, можна спробувати готувати страву у мультиварці без фольги.