Подойдет для низкокалорийного питания: рыба, запеченная в фольге
7 ноября 2022 , 12:04Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Белая или красная рыба – это всегда удачный выбор для быстрого и легкого ужина. Овощи для запекания можно выбирать любые: от моркови до артишоков.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусной запеченной рыбы в фольге, которую он подает с овощами.
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Такое блюдо идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием, соблюдает низкокалорийную диету. Такая рыба отлично подойдет для легкого ужина.
Рыба, запеченная в фольге
- Время: 35 минут
- Порции: 1
– 150 граммов филе рыбы;
– половина репчатого лука;
– 40 граммов цуккини;
– 35 граммов болгарского перца;
– 50 граммов томатов;
– тимьян;
– соль;
– 25 граммов белого сухого вина;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Подготовьте филе рыбы без косточек (приобретите готовое или самостоятельно филируйте рыбу).
- Нарезаем овощи, кроме томатов, брусочков и легонько поджариваем их на сковороде. Это нужно для того, чтобы овощи быстрее отдали свой сок рыбе и стали ароматнее. Сдобрите их солью.
- Вливаем немного масла в слой пищевой фольги, добавляем пару веточек петрушки, выкладываем подсоленное филе рыбы, на него выкладываем теплые поджаренные овощи. Поверх – порезанные томаты, еще немного тимьяна и белое сухое вино. Оно придает особые ароматы блюду и соусу, а алкоголя уже не будет в готовом блюде – он испарится.
- Плотно зарываем фольгу, чтобы не получалась влага и отправляем в духовку на 20 – 22 минуты при температуре 200 градусов.
- Шеф-повар советует подавать блюдо сразу в фольге и с ложкой, ведь рыба будет в ароматном овощном бульоне и очень сочная.
Приятного тебе аппетита!
Советы Владимира Ярославского
- если у вас дорадо, лосось или судак старайтесь не пересушить ее в духовке;
- Если вы выбрали для блюда филе карпа, толстолоба или осетра – добавьте еще чеснока и здесь наоборот можно держать дольше. Эти виды рыб лучше хорошо запекать.
- в современных реалиях экономии можно попробовать готовить блюдо в мультиварке без фольги.