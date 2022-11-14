Чтобы котлеты получились сочными, нежными, но полностью прожаренными нужно учитывать технологию приготовления блюда. Предлагаем рецепт на сковороде с несколькими видами рыбы: палтусом, щукой и щепкой.
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Чтобы дополнить блюдо из рыбных котлет, обязательно подайте его с соусом тартар. Он не только дополнит вкус блюда, но оттенит его ароматные нотки.
Рецепт рыбных котлет
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно чистим репчатый лук, режем мелким кубиком и жарим до румяности на разогретой сковороде с растительным маслом. Пока лук жарится, делаем фарш с помощью мясорубки или ручного блендера.
Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Добавляем свежую зелень к рыбному фаршу и еще раз измельчаем. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Добавляем вслед жареный перемолотый лук.
- Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты и панируем в муке. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности.
Рецепт соуса тартар
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Огурец нарезаем мелким кубиком, аналогично репчатому луку.
Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Нарубите мелко укроп и смешайте все ингредиенты со сметаной и греческим йогуртом.
- Подавайте рыбные котлеты с соусом.
Приятного тебе аппетита!