Щоб котлети вийшли соковитими, ніжними, але повністю просмаженими потрібно враховувати технологію приготування страви. Пропонуємо рецепт на сковорідці з кількома видами риби: палтусом, щукою та тріскою.

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Щоб доповнити страву з рибних котлет обов'язково подайте його з соусом тартар. Він не тільки доповнить смак страви, а й відтінить його ароматні нотки.

Рецепт рибних котлет

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно чистимо ріпчасту цибулю, ріжемо дрібним кубиком і смажимо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. Поки цибуля смажиться, робимо фарш за допомогою м'ясорубки, або ручного блендера.


Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Додаємо свіжу зелень до рибно фаршу та ще раз подрібнюємо. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Додаємо слідом смажену перемелену цибулю.
  • Фарш буде досить густий. Формуємо котлети та паніруємо у борошні. Обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці з олією до готовності.

Рецепт соусу тартар

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Огірок нарізаємо дрібним кубиком, аналогічно і ріпчасту цибулю.

Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Насічіть дрібно кріп та змішайте всі інгредієнти зі сметаною та грецьким йогуртом.
  • Подавайте рибні котлети з соусом.

Смачного!