Щоб котлети вийшли соковитими, ніжними, але повністю просмаженими потрібно враховувати технологію приготування страви. Пропонуємо рецепт на сковорідці з кількома видами риби: палтусом, щукою та тріскою.
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Щоб доповнити страву з рибних котлет обов'язково подайте його з соусом тартар. Він не тільки доповнить смак страви, а й відтінить його ароматні нотки.
Рецепт рибних котлет
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно чистимо ріпчасту цибулю, ріжемо дрібним кубиком і смажимо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. Поки цибуля смажиться, робимо фарш за допомогою м'ясорубки, або ручного блендера.
Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Додаємо свіжу зелень до рибно фаршу та ще раз подрібнюємо. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Додаємо слідом смажену перемелену цибулю.
- Фарш буде досить густий. Формуємо котлети та паніруємо у борошні. Обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
Рецепт соусу тартар
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Огірок нарізаємо дрібним кубиком, аналогічно і ріпчасту цибулю.
Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Насічіть дрібно кріп та змішайте всі інгредієнти зі сметаною та грецьким йогуртом.
- Подавайте рибні котлети з соусом.
Смачного!