Более вкусных не найти: готовим рыбные котлеты с соусом тартар

14 ноября 2022 , 10:58
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Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Котлеты – всегда удачный выбор для обеда или ужина, и просто на диванчик их удобно положить и сразу съесть. Среди популярных вариантов блюда лидируют котлеты из мяса и рыбы. Сегодня мы поговорим о последних.

Чтобы котлеты получились сочными, нежными, но полностью прожаренными нужно учитывать технологию приготовления блюда. Предлагаем рецепт на сковороде с несколькими видами рыбы: палтусом, щукой и щепкой.

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Чтобы дополнить блюдо из рыбных котлет, обязательно подайте его с соусом тартар. Он не только дополнит вкус блюда, но оттенит его ароматные нотки.

Рецепт рыбных котлет

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов рыбного филе;
– 1 репчатый лук;
– зеленый лук и свежий укроп (3 – 5 побегов);
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– соль;
– черный молотый перец;
– пшеничная мука для панировки котлет.

Приготовление:

  • Тщательно чистим репчатый лук, режем мелким кубиком и жарим до румяности на разогретой сковороде с растительным маслом. Пока лук жарится, делаем фарш с помощью мясорубки или ручного блендера.


Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Добавляем свежую зелень к рыбному фаршу и еще раз измельчаем. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Добавляем вслед жареный перемолотый лук.
  • Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты и панируем в муке. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности.

Рецепт соуса тартар

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 150 греческого йогурта;
– 100 граммов сметаны;
– 1 пучок укропа;
– соленый огурец;
– половина репчатого лука (можно использовать сорт Марс).

Приготовление:

  • Огурец нарезаем мелким кубиком, аналогично репчатому луку.

Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Нарубите мелко укроп и смешайте все ингредиенты со сметаной и греческим йогуртом.
  • Подавайте рыбные котлеты с соусом.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак