Более вкусных не найти: готовим рыбные котлеты с соусом тартар

Котлеты – всегда удачный выбор для обеда или ужина, и просто на диванчик их удобно положить и сразу съесть. Среди популярных вариантов блюда лидируют котлеты из мяса и рыбы. Сегодня мы поговорим о последних.

Чтобы котлеты получились сочными, нежными, но полностью прожаренными нужно учитывать технологию приготовления блюда. Предлагаем рецепт на сковороде с несколькими видами рыбы: палтусом, щукой и щепкой.

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Чтобы дополнить блюдо из рыбных котлет, обязательно подайте его с соусом тартар. Он не только дополнит вкус блюда, но оттенит его ароматные нотки.

Рецепт рыбных котлет

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 600 граммов рыбного филе;– 1 репчатый лук;– зеленый лук и свежий укроп (3 – 5 побегов);– 1 куриное яйцо;– 1 столовая ложка панировочных сухарей;– 2 столовые ложки греческого йогурта;– соль;– черный молотый перец;– пшеничная мука для панировки котлет.

Приготовление:

Тщательно чистим репчатый лук, режем мелким кубиком и жарим до румяности на разогретой сковороде с растительным маслом. Пока лук жарится, делаем фарш с помощью мясорубки или ручного блендера.



Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко

Добавляем свежую зелень к рыбному фаршу и еще раз измельчаем. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Добавляем вслед жареный перемолотый лук.

Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты и панируем в муке. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности.

Рецепт соуса тартар

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– 150 греческого йогурта;– 100 граммов сметаны;– 1 пучок укропа;– соленый огурец;– половина репчатого лука (можно использовать сорт Марс).

Приготовление:

Огурец нарезаем мелким кубиком, аналогично репчатому луку.

Рыбные котлеты с зеленым горошком / Фото из личного архива Валентины Саенко

Нарубите мелко укроп и смешайте все ингредиенты со сметаной и греческим йогуртом.

Подавайте рыбные котлеты с соусом.

Приятного тебе аппетита!