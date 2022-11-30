Рыбные нагетсы для всей семьи: подойдут к постному столу

30 ноября 2022 , 16:30
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Источник:

инстаграмм Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбных нагетсов из минтая.

Нагетсы из рыбы особенно актуальны для постного Рождественского меню . Для блюда подойдет любая белая рыба, но вкуснее они будут с минтаем. Кроме того, что рыбные нагетсы идеально подходят к постному столу, они еще считаются популярным блюдом уличной пищи. А кто же не любит стрит-фуд?

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Минтай также достаточно доступна и бюджетная рыба. Подавайте блюдо с отварным картофелем, любимой кашей или свежим салатом.

Рецепт рыбных нагетсов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 450 граммов рыбы;
– 35 граммов сливок;
– 1 яйцо;
– молотый перец;
– 60 граммов жареного лука.
Для кляра:
– 75 граммов муки;
– 75 граммов крахмала;
– соль;
– молотая паприка;
– карри;
– вода (около 150 граммов);
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Рыбное филе без костей и кожи отжимаем от лишней влаги, если оно разморожено. Нарезаем кусочками.
  • На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук до начала золотистого цвета.
  • В чаше блендера соединяем рыбу, лук, яйцо, сливки, соль и белый молотый перец, если любите. Все измельчаем до образования однородного фарша.
  • Маленькую доску или противень обтягиваем пищевой пленкой и ложкой выкладываем небольшие, тоненькие изделия любой формы. Для детей можно из-за формы рыбки.


Рыбные нагетсы / Фото Nmami Life

  • Отправьте их в морозилку до заморозки.
  • Для кляра соединяем муку, крахмал и специи. Добавляем воду и замешиваем тесто. Кляр должен быть густым, как кондитерские сливки.
  • Достаем нагетсы из морозилки, сразу погружаем в муку, затем в кляр и обжариваем во фритюре примерно 3-5 минут. Температура масла 180 – 170 градусов.
  • Готовые нагетсы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы получился избыточный жир и подаем горячими!

Приятного тебе аппетита!

На этапе заморозки рыбные нагетсы можно переложить в пакет или контейнер и хранить до месяца.

Автор: Богданна Рибак