Рыбные нагетсы для всей семьи: подойдут к постному столу
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбных нагетсов из минтая.
Нагетсы из рыбы особенно актуальны для постного Рождественского меню . Для блюда подойдет любая белая рыба, но вкуснее они будут с минтаем. Кроме того, что рыбные нагетсы идеально подходят к постному столу, они еще считаются популярным блюдом уличной пищи. А кто же не любит стрит-фуд?
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Минтай также достаточно доступна и бюджетная рыба. Подавайте блюдо с отварным картофелем, любимой кашей или свежим салатом.
Рецепт рыбных нагетсов
- Время: 40 минут
- Порции: 2 – 4
– 450 граммов рыбы;
– 35 граммов сливок;
– 1 яйцо;
– молотый перец;
– 60 граммов жареного лука.
Для кляра:
– 75 граммов муки;
– 75 граммов крахмала;
– соль;
– молотая паприка;
– карри;
– вода (около 150 граммов);
– масло для жарки.
Приготовление:
- Рыбное филе без костей и кожи отжимаем от лишней влаги, если оно разморожено. Нарезаем кусочками.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук до начала золотистого цвета.
- В чаше блендера соединяем рыбу, лук, яйцо, сливки, соль и белый молотый перец, если любите. Все измельчаем до образования однородного фарша.
- Маленькую доску или противень обтягиваем пищевой пленкой и ложкой выкладываем небольшие, тоненькие изделия любой формы. Для детей можно из-за формы рыбки.
Рыбные нагетсы / Фото Nmami Life
- Отправьте их в морозилку до заморозки.
- Для кляра соединяем муку, крахмал и специи. Добавляем воду и замешиваем тесто. Кляр должен быть густым, как кондитерские сливки.
- Достаем нагетсы из морозилки, сразу погружаем в муку, затем в кляр и обжариваем во фритюре примерно 3-5 минут. Температура масла 180 – 170 градусов.
- Готовые нагетсы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы получился избыточный жир и подаем горячими!
Приятного тебе аппетита!
На этапе заморозки рыбные нагетсы можно переложить в пакет или контейнер и хранить до месяца.