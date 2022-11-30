Рыбные нагетсы для всей семьи: подойдут к постному столу

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбных нагетсов из минтая.

Нагетсы из рыбы особенно актуальны для постного Рождественского меню . Для блюда подойдет любая белая рыба, но вкуснее они будут с минтаем. Кроме того, что рыбные нагетсы идеально подходят к постному столу, они еще считаются популярным блюдом уличной пищи. А кто же не любит стрит-фуд?

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Минтай также достаточно доступна и бюджетная рыба. Подавайте блюдо с отварным картофелем, любимой кашей или свежим салатом.

Рецепт рыбных нагетсов

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 – 4

– 450 граммов рыбы;– 35 граммов сливок;– 1 яйцо;– молотый перец;– 60 граммов жареного лука.– 75 граммов муки;– 75 граммов крахмала;– соль;– молотая паприка;– карри;– вода (около 150 граммов);– масло для жарки.

Приготовление:

Рыбное филе без костей и кожи отжимаем от лишней влаги, если оно разморожено. Нарезаем кусочками.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук до начала золотистого цвета.

В чаше блендера соединяем рыбу, лук, яйцо, сливки, соль и белый молотый перец, если любите. Все измельчаем до образования однородного фарша.

Маленькую доску или противень обтягиваем пищевой пленкой и ложкой выкладываем небольшие, тоненькие изделия любой формы. Для детей можно из-за формы рыбки.



Рыбные нагетсы / Фото Nmami Life

Отправьте их в морозилку до заморозки.

Для кляра соединяем муку, крахмал и специи. Добавляем воду и замешиваем тесто. Кляр должен быть густым, как кондитерские сливки.

Достаем нагетсы из морозилки, сразу погружаем в муку, затем в кляр и обжариваем во фритюре примерно 3-5 минут. Температура масла 180 – 170 градусов.

Готовые нагетсы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы получился избыточный жир и подаем горячими!

Приятного тебе аппетита!

На этапе заморозки рыбные нагетсы можно переложить в пакет или контейнер и хранить до месяца.