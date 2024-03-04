Такого блюда вы еще точно не ели: удивите родных аппетитными оладьями из хека
4 марта 2024, 14:18Читати новину українською
Источник:Shuba
Рыбные оладьи готовятся очень просто. Все, что вам нужно – это рыбное филе, манка, яйца, лук и приправы.
В этом рецепте используется филе хека. Однако вы можете брать абсолютно любую белую рыбу – минтай, треску, судак, тилапию и тому подобное.
Стоит попробовать 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца
Рецепт оладий с рыбой
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 500 граммов филе хека;
– 50 граммов манной крупы;
– 2 куриных яйца;
– 1 луковица;
– соль, черный молотый перец, зелень по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Филе рыбы помойте, обсушите и мелко нарежьте. Лук почистьте и измельчите. Зелень помойте, обсушите и тоже нарежьте. Смешайте все в миске.
- Добавьте яйца, соль и перец. Всыпьте манку, перемешайте и дайте постоять 5 – 10 минут, чтобы крупа немного набухла.
- Разогрейте сковороду с маслом и выложите на нее ложкой рыбную массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.