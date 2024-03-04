У цьому рецепті використовується філе хека. Проте ви можете брати абсолютно будь-яку білу рибу – минтай, тріску, судак, тилапію тощо.
Варто спробувати 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Рецепт оладок з рибою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Філе риби помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Цибулю почистьте і подрібніть. Зелень помийте, обсушіть і теж наріжте. Змішайте все у мисці.
- Додайте яйця, сіль і перець. Всипте манку, перемішайте і дайте постояти 5 – 10 хвилин, щоб крупа трохи набухла.
- Розігрійте пательню з олією і викладіть на неї ложкою рибну масу, формуючи оладки. Обсмажуйте із двох боків до рум'яної скоринки.