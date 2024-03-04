В этом рецепте используется филе хека. Однако вы можете брать абсолютно любую белую рыбу – минтай, треску, судак, тилапию и тому подобное.

Стоит попробовать 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца

Рецепт оладий с рыбой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе рыбы помойте, обсушите и мелко нарежьте. Лук почистьте и измельчите. Зелень помойте, обсушите и тоже нарежьте. Смешайте все в миске.
  2. Добавьте яйца, соль и перец. Всыпьте манку, перемешайте и дайте постоять 5 – 10 минут, чтобы крупа немного набухла.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и выложите на нее ложкой рыбную массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.