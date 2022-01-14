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Приготовление:

Смешайте муку с сахаром и солью. Сливочное масло натрите на мелкой терке. Разотрите все в крошку.

Добавьте яйцо и холодное молоко и замесите тесто.

Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в круг диаметром 27 сантиметров (на форму диаметром 24 сантиметра).

Тесто переложите с пергамента в жароупорную форму так, чтобы образовались бортики.

Проткните тесто в нескольких местах вилкой.