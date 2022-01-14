Киш с красной рыбой и шпинатом
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
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Скриншот с видео
Приготовление:
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Смешайте муку с сахаром и солью. Сливочное масло натрите на мелкой терке. Разотрите все в крошку.
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Добавьте яйцо и холодное молоко и замесите тесто.
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Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в круг диаметром 27 сантиметров (на форму диаметром 24 сантиметра).
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Тесто переложите с пергамента в жароупорную форму так, чтобы образовались бортики.
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Проткните тесто в нескольких местах вилкой.
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Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 – 40 минут.
Скриншот с видео
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Для начинки растопите на сковородке сливочное масло и протушите на нем 1 – 2 минуты шпинат.
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В глубокую емкость натрите на мелкой терке сыр. Добавьте яйца, сливки, соль, шпинат и рыбу. Тщательно перемешайте начинку.
Скриншот с видео
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Разогрейте духовку до 170 градусов и отправьте в нее корж на 18 – 20 минут.
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Выложите на основу начинку и посыпьте кедровыми орехами. Верните киш в духовку еще 20 на минут.
Скриншот с видео
- Готовый киш переложите на блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления киша с красной рыбой и шпинатом: