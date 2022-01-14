Киш с красной рыбой и шпинатом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 6

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Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Смешайте муку с сахаром и солью. Сливочное масло натрите на мелкой терке. Разотрите все в крошку.

  2. Добавьте яйцо и холодное молоко и замесите тесто.

  3. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в круг диаметром 27 сантиметров (на форму диаметром 24 сантиметра).

  4. Тесто переложите с пергамента в жароупорную форму так, чтобы образовались бортики.

  5. Проткните тесто в нескольких местах вилкой.

  6. Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 – 40 минут.

Скриншот с видео

  1. Для начинки растопите на сковородке сливочное масло и протушите на нем 1 – 2 минуты шпинат.

  2. В глубокую емкость натрите на мелкой терке сыр. Добавьте яйца, сливки, соль, шпинат и рыбу. Тщательно перемешайте начинку.

Скриншот с видео

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и отправьте в нее корж на 18 – 20 минут.

  2. Выложите на основу начинку и посыпьте кедровыми орехами. Верните киш в духовку еще 20 на минут.

Скриншот с видео

  1. Готовый киш переложите на блюдо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления киша с красной рыбой и шпинатом: