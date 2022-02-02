Существует много рецептов этого популярного салата, но с макаронами мы еще не пробовали. Также, не поленитесь, и приготовьте собственноручно домашние гренки со специями, чтобы придать блюдам еще больше разнообразия изысканных вкусов и ароматов.

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Рецепт салата Цезарь с макаронами фузилли

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан пасты фузилли;

– 6 стаканов нарезанного салата ромэн;

– 1/4 стакана тертого сыра пармезан;

– соль;

– черный молотый перец;

Для гренок:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка измельченных свежих листьев петрушки;

– 1/2 чайной ложки сушеного орегано;

– 1/2 чайной ложки сушеного базилика;

– 1/4 чайной ложки гранулированного чеснока;

– 12 штук мини булочек из пшеничной муки (оригинальные Hawaiian Sweet Dinner Rolls);

Для соуса:

– 1/2 стакана майонеза;

– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;

– 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка вустерского соуса;

– 2 – 4 филе анчоусов;

– 2 зубчика чеснока;

– соль;

– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Смешайте оливковое масло, растопленное сливочное масло, измельченную петрушку, орегано, базилик и чеснок. Нарежьте булочки небольшими кубиками, выложите их в один слой на противень. Добавьте смесь со специями и осторожно перемешайте.

Поставьте противень в духовку и запекайте до хрустящей и золотистой корочки (4 – 5 минут). Готовые гренки охладите.

Чтобы приготовить заправку для салата, смешайте майонез, пармезан, лимонный сок, оливковое масло, вустерский соус, анчоусы, чеснок, соль и перец.



Фото Damn delicious

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите макароны фузилли (10 минут). Процедите и дайте остыть.

Выложите ромен в большую миску, сверху добавьте макароны, пармезан, соль и перец. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.