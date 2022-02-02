Існує багато рецептів цього популярного салату, але з макаронами ми ще не куштували. Також, не полінуйтеся, та приготуйте власноруч домашні грінки зі спеціями, щоб надати страві ще більше розмаїття вишуканих смаків та ароматів.
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Рецепт салату цезар з макаронами фузілі
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, подрібнену петрушку, орегано, базилік і часник. Наріжте булочки невеликими кубиками, викладіть їх в один шар на деко. Додайте суміш зі спеціями та обережно перемішайте.
- Поставте деко в духовку і запікайте до хрусткої і золотистої скоринки (4 – 5 хвилин). Готові грінки охолодіть.
- Щоб приготувати заправку для салату, змішайте майонез, пармезан, лимонний сік, оливкову олію, вустерський соус, анчоуси, часник, сіль і перець.
Фото Damn delicious
- У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть макарони фузілі (10 хвилин). Процідіть їх та дайте охолонути.
- Викладіть ромен у велику миску, зверху додайте макарони, пармезан, сіль і перець. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте.
- Посипте цезар сухариками й подавайте страву до столу. Смачного!