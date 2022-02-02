Існує багато рецептів цього популярного салату, але з макаронами ми ще не куштували. Також, не полінуйтеся, та приготуйте власноруч домашні грінки зі спеціями, щоб надати страві ще більше розмаїття вишуканих смаків та ароматів.

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Рецепт салату цезар з макаронами фузілі

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, подрібнену петрушку, орегано, базилік і часник. Наріжте булочки невеликими кубиками, викладіть їх в один шар на деко. Додайте суміш зі спеціями та обережно перемішайте.
  1. Поставте деко в духовку і запікайте до хрусткої і золотистої скоринки (4 – 5 хвилин). Готові грінки охолодіть.
  1. Щоб приготувати заправку для салату, змішайте майонез, пармезан, лимонний сік, оливкову олію, вустерський соус, анчоуси, часник, сіль і перець.


Фото Damn delicious

  1. У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть макарони фузілі (10 хвилин). Процідіть їх та дайте охолонути.
  1. Викладіть ромен у велику миску, зверху додайте макарони, пармезан, сіль і перець. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте.
  1. Посипте цезар сухариками й подавайте страву до столу. Смачного!