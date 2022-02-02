Салат цезарь с секретным ингредиентом: рецепт с макаронами и оригинальным соусом

2 февраля 2022 , 21:45
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Источник:

Damn delicious

Лучший салат цезарь с секретным ингредиентом – итальянской пастой фузилли.

Существует много рецептов этого популярного салата, но с макаронами мы еще не пробовали. Также, не поленитесь, и приготовьте собственноручно домашние гренки со специями, чтобы придать блюдам еще больше разнообразия изысканных вкусов и ароматов.

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Рецепт салата Цезарь с макаронами фузилли

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан пасты фузилли;
– 6 стаканов нарезанного салата ромэн;
– 1/4 стакана тертого сыра пармезан;
– соль;
– черный молотый перец;
Для гренок:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка измельченных свежих листьев петрушки;
– 1/2 чайной ложки сушеного орегано;
– 1/2 чайной ложки сушеного базилика;
– 1/4 чайной ложки гранулированного чеснока;
– 12 штук мини булочек из пшеничной муки (оригинальные Hawaiian Sweet Dinner Rolls);
Для соуса:
– 1/2 стакана майонеза;
– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
– 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка вустерского соуса;
– 2 – 4 филе анчоусов;
– 2 зубчика чеснока;
– соль;
– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  1. Смешайте оливковое масло, растопленное сливочное масло, измельченную петрушку, орегано, базилик и чеснок. Нарежьте булочки небольшими кубиками, выложите их в один слой на противень. Добавьте смесь со специями и осторожно перемешайте.
  1. Поставьте противень в духовку и запекайте до хрустящей и золотистой корочки (4 – 5 минут). Готовые гренки охладите.
  1. Чтобы приготовить заправку для салата, смешайте майонез, пармезан, лимонный сок, оливковое масло, вустерский соус, анчоусы, чеснок, соль и перец.


Фото Damn delicious

  1. В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите макароны фузилли (10 минут). Процедите и дайте остыть.
     
  2. Выложите ромен в большую миску, сверху добавьте макароны, пармезан, соль и перец. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.
  1. Посыпьте Цезарь сухариками и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак