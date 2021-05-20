Легкий и питательный салат из авокадо, грецкими орехами, томатами и клубникой можно приготовить как основное блюдо или подать к любому мясу, рыбе. Также можете добавить ваш любимый соус.
Читайте также Молодой картофель с укропом: простой рецепт
Рецепт салата
- Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Авокадо помойте, отделите от косточки, нарежьте ломтиками.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
- Орехи выложите на противень, отправьте в духовку на 7-10 минут при температуре 180 градусов.
- Листья салата помойте, обсушите бумажным полотенцем, выложите на тарелку, добавьте ломтики клубники, авокадо, томаты, орехи, сбрызните лимонным соком, добавьте масло, соль и перец. Приятного аппетита!