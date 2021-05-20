Легкий и питательный салат из авокадо, грецкими орехами, томатами и клубникой можно приготовить как основное блюдо или подать к любому мясу, рыбе. Также можете добавить ваш любимый соус.

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Рецепт салата

  1. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Авокадо помойте, отделите от косточки, нарежьте ломтиками.
  3. Томаты помойте, разрежьте пополам.
  4. Орехи выложите на противень, отправьте в духовку на 7-10 минут при температуре 180 градусов.
  5. Листья салата помойте, обсушите бумажным полотенцем, выложите на тарелку, добавьте ломтики клубники, авокадо, томаты, орехи, сбрызните лимонным соком, добавьте масло, соль и перец. Приятного аппетита!