Мягкий картофель с ароматным укропом и сливочным маслом – прекрасный гарнир к мясу, рыбе или салата. К блюду можно добавить чеснок, базилик и любимые специи.

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Молодой картофель с укропом

Ингредиенты:

– 500 граммов молодого картофеля;

– укроп;

– вода;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– соль.