Мягкий картофель с ароматным укропом и сливочным маслом – прекрасный гарнир к мясу, рыбе или салата. К блюду можно добавить чеснок, базилик и любимые специи.
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Молодой картофель с укропом
- Тщательно помойте картофель, очистите от кожуры.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- Выложите картофель в кастрюлю с кипятком, варите в течение 20 минут. Сцедите воду, добавьте сливочное масло, перемешайте.
- Помойте укроп, измельчите ножом, добавьте к картофелю.
- Выложите картофель в тарелку, подавайте горячей. Приятного аппетита!