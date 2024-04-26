С ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума
26 апреля 2024, 17:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
К шашлыку, пожалуй, лучше всего подходит сочный салат из молодой капусты. Он не только пробудит аппетит, но и наполнит организм необходимыми витаминами.
Данный салат очень просто готовится. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Салат из молодой капусты с уксусом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 2 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки масла;
– перец, соль по вкусу;
– 500 граммов молодой капусты;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки измельченного укропа. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте, а лук нарежьте как можно более тонкими полукольцами.
- Смешайте масло с уксусом, добавьте соль и перец.
- Заправьте салат, добавьте укроп и перемешайте. Для еще лучшего вкуса оставьте его на 30 минут.