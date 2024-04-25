Слегка кислый вкус такой капусты пробудит аппетит. Она вполне достойна быть на праздничном столе.
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Ленивая капуста
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Почистьте и вымойте капусту. Удалите твердую часть.
- Также почистьте и вымойте свеклу. Нарежьте ее небольшими кусочками и сложите половину в большую кастрюлю.
- Капусту разрежьте на четыре части и положите сверху, а на нее – снова свеклу.
- В банку с водой постепенно насыпьте соль и сахар. Размешайте.
- Залейте капусту раствором и добавьте уксус. Накройте кастрюлю фольгой и крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте капусту до мягкости.
- Готовую капусту выложите на доску, нарежьте небольшими кусочками. Почистьте и измельчите чеснок. Положите его отдельную мисочку, добавьте специи, немного соли и разотрите толкушкой.
- Подавая капусту на стол, добавляйте в нее заправку.