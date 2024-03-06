Салатов из пекинской капусты есть огромное количество. Попробуйте воспользоваться этим простым и быстрым рецептом.

На все вам нужно всего 10 минут. Поэтому этот салат можно готовить, когда гости уже на пороге.

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Салат из пекинской капусты и тунца

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 1 небольшая пекинская капуста;– 3 вареных яйца;– зелень по вкусу:– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;– 1 банка консервированного тунца;– соль, перец, майонез по вкусу.Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким, як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

Пекинскую капусту измельчите. Добавьте кукурузу, тунец и измельченные вареные яйца и зелень Заправьте салат майонезом, солью, перцем и хорошо перемешайте.