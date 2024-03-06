Салат, который никогда не надоедает: элементарный рецепт из пекинской капусты

6 марта 2024, 20:59
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Источник:

karinafisenkova

Салатов из пекинской капусты есть огромное количество. Попробуйте воспользоваться этим простым и быстрым рецептом.

На все вам нужно всего 10 минут. Поэтому этот салат можно готовить, когда гости уже на пороге.

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Салат из пекинской капусты и тунца

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшая пекинская капуста;
– 3 вареных яйца;
– зелень по вкусу:
– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 1 банка консервированного тунца;
– соль, перец, майонез по вкусу.
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Приготовление:

  1. Пекинскую капусту измельчите.
  2. Добавьте кукурузу, тунец и измельченные вареные яйца и зелень
  3. Заправьте салат майонезом, солью, перцем и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів