Салат, который никогда не надоедает: элементарный рецепт из пекинской капусты
6 марта 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:karinafisenkova
Салатов из пекинской капусты есть огромное количество. Попробуйте воспользоваться этим простым и быстрым рецептом.
На все вам нужно всего 10 минут. Поэтому этот салат можно готовить, когда гости уже на пороге.
Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"
Салат из пекинской капусты и тунца
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 1 небольшая пекинская капуста;
– 3 вареных яйца;
– зелень по вкусу:
– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 1 банка консервированного тунца;
– соль, перец, майонез по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким, як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Пекинскую капусту измельчите.
- Добавьте кукурузу, тунец и измельченные вареные яйца и зелень
- Заправьте салат майонезом, солью, перцем и хорошо перемешайте.