Половина ингредиентов – свежая, а еще половина – тушеная. Такой салат можно есть и теплым, и холодным – он одинаково вкусный.

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Весенний салат из огурцов "Наслаждение"

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты для салата:

– 4 свежих огурца;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 красный сладкий перец;

– пучок зеленого лука;

– соль по вкусу. Для дрессинга:

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка кунжута.

Приготовление:

Помойте огурцы, обрежьте переднюю и заднюю части, а остальные порежьте ломтиками. Выложите в миску, посыпьте солью. Лук почистьте и очень тонко нашинкуйте. Очищенный чеснок мелко нарежьте. Потушите их на сковороде в масле на слабом огне до мягкости лука. Перец помойте и очистьте от сердцевины. Нарежьте тонкой соломкой и добавьте на сковороду к луку. Тушите, пока перец станет мягким. Также вымойте и порежьте зеленый лук. С огурцов слейте лишнюю воду. Все ингредиенты выложите в миску. Смешайте оливковое масло, соевый соус, рисовый уксус, мед и семена кунжута. Заправьте салат и хорошо перемешайте.

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