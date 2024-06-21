Все гениальное –просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит
21 июня 2024, 18:48Читати новину українською
Источник:Shuba
Из помидоров можно приготовить необычайно вкусный салат. Вы справитесь буквально за 10 минут.
Обязательно сохраните этот простой рецепт. Вы захотите его повторить.
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Салат из томатов
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 1 красный томат;
– 1 розовый томат;
– 1 черный томат;
– 1 желтый томат;
-- 1 зеленый томат;
– 1 чайная ложка оливкового масла Extra Virgin;
– морская соль по вкусу.
Для этого салата лучше всего подойдут разные томаты / Фото Unsplash
Приготовление:
- Все томаты хорошо помойте и уберите хвостики.
- Нарежьте томаты тонкими кольцами.
- Выложите на тарелку в один слой.
- Полейте оливковым маслом, посолите и сразу подавайте к столу.