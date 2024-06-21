Все гениальное –просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Из помидоров можно приготовить необычайно вкусный салат. Вы справитесь буквально за 10 минут.

Обязательно сохраните этот простой рецепт. Вы захотите его повторить.

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Салат из томатов

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

– 1 красный томат;– 1 розовый томат;– 1 черный томат;– 1 желтый томат;-- 1 зеленый томат;– 1 чайная ложка оливкового масла Extra Virgin;– морская соль по вкусу.



Для этого салата лучше всего подойдут разные томаты / Фото Unsplash

Приготовление:

Все томаты хорошо помойте и уберите хвостики. Нарежьте томаты тонкими кольцами. Выложите на тарелку в один слой. Полейте оливковым маслом, посолите и сразу подавайте к столу.