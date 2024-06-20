Бекон добавит еще больше сытности. Такой салат может быть полноценным основным блюдом.

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Салат из молодого картофеля

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить этот вкусный салат: видео

Приготовление:

  1. Картофель хорошо вымойте, порежьте пополам и отварите до готовности.
  2. Огурцы порежьте кружочками, а отварные яйца – на 8 – 16 частей.
  3. Бекон подрумяньте на сухой сковороде, порежьте кусочками.
  4. Зелень мелко порубите.
  5. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и горчицу. Добавьте картофель, яйца и огурцы.
  6. Выложите лук, бекон и хорошо вымешайте. Добавьте укроп, приправьте солью и черным свежемолотым перцем. Еще раз вымешайте и украсьте зеленью.