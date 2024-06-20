Бекон добавит еще больше сытности. Такой салат может быть полноценным основным блюдом.
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Салат из молодого картофеля
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить этот вкусный салат: видео
Приготовление:
- Картофель хорошо вымойте, порежьте пополам и отварите до готовности.
- Огурцы порежьте кружочками, а отварные яйца – на 8 – 16 частей.
- Бекон подрумяньте на сухой сковороде, порежьте кусочками.
- Зелень мелко порубите.
- В глубокой миске смешайте майонез, сметану и горчицу. Добавьте картофель, яйца и огурцы.
- Выложите лук, бекон и хорошо вымешайте. Добавьте укроп, приправьте солью и черным свежемолотым перцем. Еще раз вымешайте и украсьте зеленью.