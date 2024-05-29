На приготовление вам потребуется всего 30 минут. Блюдо получится ароматным и очень нежным.

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Кабачковые оладьи

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
  2. Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
  3. Всыпьте соль и сахар и снова перемешайте.
  4. Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку и перемешайте.
  5. Сковороду смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.