На приготовление вам потребуется всего 30 минут. Блюдо получится ароматным и очень нежным.
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Кабачковые оладьи
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
- Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
- Всыпьте соль и сахар и снова перемешайте.
- Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку и перемешайте.
- Сковороду смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.